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擅闖富士山受困　日本政府怒了！研擬向遊客徵收「搜救費」

▲富士山,河口湖 。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲近來有遊客趁封山期間，擅自闖入富士山。（圖／記者楊庭蒝攝）

記者羅翊宬／編譯

日本富士山每年只有7到9月開放民眾申請登山，其餘時間則因安全考量而封山。豈料，最近卻接連傳出多名中國遊客趁著封山期間，擅闖富士山而發生意外，導致當局被迫出動救災直升機，造成不必要的浪費。對此，日本政府開始研擬對策。

根據日媒《讀賣新聞》，富士山最近接連傳出，多名登山客趁著冬季封山期間，擅闖富士山而遇難、需要外界出動救難隊挺進深山搜救的案例，因此山梨縣政府研擬相關對策，考慮未來一旦有遊客封山期間內登山而遇到山難，假設搜救當局出動防災直升機前往營救，則遊客獲救後得「自費承擔」出動直升機的相關費用。

山梨縣府關係人士透露，在參考鄰近埼玉縣在山難救災後向獲救者徵收費用的案例後，目前正在全面考慮是否引進執行相關制度。

除了富士山以外，在山梨縣境內，還包括南阿爾卑斯山等海拔3000公尺以上的山峰。山梨縣府考慮，將針對封山期間登山遇難的登山客，酌收出動救災直升機的費用。

據悉，隨著社群平台瘋傳中國登山客「無視封鎖線」強行闖入富士山的影片後，最近開始傳出多起類似案例。包括一名中國籍男大生4月底於封山期間，從靜岡縣側闖入富士山；一名居住東京的27歲中國籍男大生，更因遺失冰爪、忘記帶手機，兩度強闖富士山受困。

還有22歲與23歲中國籍男大生，在富士山元祖7合目附近遭遇山難，進而透過社群媒體發文求助，豈料警方出動山難救助隊一共7人前往救援後，竟發現2名男大生已自行下山、且沒有受傷，事後兩人更直言，「以為富士山一整年都可以爬」。

對此，靜岡縣富士宮市市長須藤秀忠、山梨縣富士吉田市市長堀內茂痛批，「（出動直升機）救災費用，應由遇難者自行承擔」、「透過手機輕鬆撥打電話要求出動救援的風潮，已經愈來愈誇張了」。

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