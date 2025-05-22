證券女菁英下海陪酒「榮登銀座頭牌」！　櫻花妹公開成功祕訣

▲Kiko轉行後隨即取得好成績。（圖／翻攝自@kiko_11o6，下同）

記者王佩翊／編譯

日本知名證券公司野村證券一名女業務員業績優異，曾獲CEO獎項的肯定，是社內眾所矚目的新星，然而她卻毅然決離開穩定且有升遷機會的職場，轉換跑道，改行至銀座從事陪酒工作。令人驚訝的是，她透過過去在證券業累積的經驗，迅速在新環境闖入名號，短短2個月就成功登上頭牌寶座。

根據日本媒體maison de beaute報導，隸屬「威尼斯俱樂部」（Venice Club）銀座的女公關Kiko是店內頭牌，然而誰也沒想到，她其實在正式入行前，是證券業的超級業務員。

Kiko曾在野村證券工作6年，並於2022年12月正式投入銀座夜店的陪酒工作。儘管白天的業務表現相當亮眼，她仍選擇轉職，原因在於「比起升遷，更想自己當老闆」。她希望透過新的挑戰存下資金，為未來創業鋪路。Kiko從業期間，不但業績突出，還曾獲得CEO獎的肯定。

Kiko分享了自己從證券公司轉職至銀座的心路歷程表示，她從18歲起就在夜店打工，但那時僅屬於兼職性質，直到正式進入銀座，她才開始穩定創造營業額並投入經營。她早期曾在六本木Lounge工作，而這個經驗也讓她迅速熟悉相關行業的運作。不過當時證券公司禁止員工兼職，因此她只選擇在較遠的地方偷偷打工，以避免被發現。

Kiko的轉職之路並非一帆風順，但她善用自身的銷售專業迅速站穩腳步。她轉行後，入職的第一間會所是銀座的J-VOGUE，當時店內尚未有知名的公關小姐，而這也讓她看到快速崛起的機會，因此積極經營人脈，迅速在轉行第二個月就登上頭牌寶座，並成功維持1年之久。

Kiko強調，她的經營策略並非依賴少數金主，而是累積大量普通客人。目前，她固定聯絡的熟客約有200人，每天接待4到5組客人，每月接待100組客人。這樣一來才不會因為某位客人突然不來，就嚴重影響業績。

由於客人大多數是上市公司老闆、高層或是政界人士，因此她也運用在證券業養成的習慣，例如每日閱讀《日經新聞》掌握政經動態，才能在與客人聊天時自然而然地提及相關話題。此外，她還會關心客人的公司狀況，若有重要新聞或股價變化，第一時間恭喜對方或是慰問。

Kiko在管理顧客方面也會善用證券業開發客戶的專業能力。她會以Excel表格記錄客戶資訊，包含生日、興趣、工作產業、消費習慣、配偶和子女的狀況等，還會記下對方的消費習慣與數據，方便即時查找並統計。這種效率化的管理方法更讓她在競爭激烈的銀座會所中脫穎而出。