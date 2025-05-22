又現麥田圈？俯瞰驚見「神秘幾何圖」　英國農民超崩潰

▲英國威爾特郡附近，據傳接連出現麥田圈。（圖／翻攝GoFundMe，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國威爾特郡（Wiltshire）1970年起，就因為出現大量「麥田圈」聲名大噪，最近該地區又接連出現2個麥田圈，再度引發陰謀論者熱議，卻也讓農田主人損失慘重，相當不開心。

《每日郵報》報導，5月15日，威爾特郡村莊「薩頓維尼」（Sutton Veny）一座麥芽田裡，出現方形、橢圓、圓圈構成的精美幾何圖形。5月19日，在30英里（約48公里）外的多塞特（Dorset），竟又浮現另一個麥田圈，這次則是2個重疊的圈圈裡，出現橢圓及線條。

上述麥田圈俯瞰畫面，很快就在社群媒體瘋傳，人們紛紛留言，「究竟是誰、或者是什麼，試圖引起我們的注意力？」不過，儘管這些新聞引起陰謀論者的熱情，農田主人卻非常生氣，因為他們珍貴的農作物都被壓扁了，GofundMe也出現替2位農民籌錢、彌補損失的募資活動。

麥田圈是一種大型、無法解釋的陣型，通常出現在長著高草、小麥或玉米等新鮮作物的田地裡，在美國、加拿大、澳洲、日本等數十個國家都曾發現，但在英國最為常見。據悉，大約80%的英國麥田圈，都出現在威爾特郡。2005年以來，該地區就有380多次麥田圈記錄。

儘管陰謀論者堅信，這些不尋常的圖案，都是外星人留下來的，試圖傳遞某種神祕訊息，但許多麥田圈已被證明是人為，例如用木板等工具壓平莊稼，做為一種藝術表現手段，或者單純惡作劇，甚至刻意引發人們恐懼。