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太陽入雙子！　4生肖桃花來了

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲生肖猴嘴巴甜腦快，撩出戀愛火花。（示意圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，嘴甜開桃花！生肖屬「猴、牛、龍、鼠」能聊出戀情，其中生肖鼠特別容易吸引「龍、牛」的注意。

艾菲爾老師在臉書說，5月21日太陽進入雙子座，象徵戀愛節奏進入「靠聊天就能拉近距離」的階段，在這段風象能量活躍的日子裡，會說話的人成為人氣王，有些人甚至只靠一張嘴，聊天就能撩動心弦、閃電牽線，讓曖昧升級為戀愛。

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生肖猴：嘴巴甜腦快，撩出戀愛火花

靈活又幽默的生肖猴，當太陽進入雙子座後，簡直變身為「戀愛聊天王」。這段時間的猴子反應奇快，說話節奏抓得剛剛好，舉凡趣味話題、流行哏或對方感興趣的小事，他們都能立刻接話，不但讓對方覺得被了解，還能創造出一種輕鬆自在又心動的對話氛圍。

特別是面對生肖鼠與生肖雞時更有火花，鼠欣賞猴子的聰明與機智，而雞則容易被猴子的創意與巧思打動。再加上猴子特有的「有點調皮但不失分寸」聊天方式，很容易讓曖昧情愫一點一滴升溫，只要聊得夠久、笑得夠多，戀愛自然就悄悄發生了。想戀愛？猴子只要保持你的嘴巴甜腦快，別人早已心動不已！

生肖牛：沉穩中帶笑點，聊天讓人安心有趣

平時給人木訥印象的生肖牛，在雙子座太陽的照耀下，竟然開始展現出輕鬆搞笑的一面，讓人驚喜不已。他們說話雖然不花哨，但總能在對話中自然流露出真誠與踏實，尤其在聊日常生活時，更有種讓人覺得「這個人可以長久信賴」的安全感。

偶爾冷冷冒出一句笑點，或是溫柔分享生活觀察，反而讓對方越聽越心動。這段時間生肖羊會被牛的穩重吸引，而生肖狗則會因為牛的體貼與耐心傾聽，心甘情願展開進一步認識。牛的戀情來得不轟轟烈烈，卻能從一次次溫和的聊天中慢慢醞釀出深情，只要你願意開口，願意多說一點，就能讓曖昧悄悄變成真愛。

生肖龍：話題豐富霸氣開撩，誰聽誰暈船

擁有強大氣場的生肖龍，在雙子座太陽的加持下，如同裝上「戀愛擴音器」，魅力指數全面上升。他們說話自信又有份量，能侃侃而談職場話題、未來藍圖，偶爾再穿插幾句讓人臉紅心跳的「撩人語錄」，瞬間就讓對方暈船。他們的聊天節奏掌握得極好，不會太過浮誇，卻總能適時製造心動瞬間。

這段時間特別容易吸引生肖牛、生肖狗的目光，牛雖然理性，但面對龍的霸氣與魅力時，內心也會悄悄融化；狗則會在龍的自信背後，看見那份認真與熱情，感到被珍惜與重視。只要龍願意多開幾段情境式對話，讓對方進入你的世界，戀情就會如劇本般一幕幕展開，越演越甜。

生肖鼠：機靈可愛又會捉弄，戀情就在歡笑中萌芽

生肖鼠天生聰明伶俐，說話帶點俏皮與觀察力，是那種「越聊越上癮」的類型。當太陽來到雙子座，他們的語言節奏、笑點與臨場反應全都升級，不但能帶動聊天氣氛，還擅長透過一點點的「語言捉弄」，來製造曖昧感。這種半認真、半玩笑的方式，常常讓人邊笑邊心動。

近期生肖鼠特別容易吸引生肖龍、生肖牛的注意，龍會欣賞鼠的靈巧與幽默，感覺和鼠在一起總是充滿驚喜；牛則會被鼠那份溫暖貼心的表達方式感動，原本理性的心也會逐漸柔軟。鼠若能延續這種自在的對話節奏，讓彼此在互動中默契漸增，就能讓戀情自然萌芽，輕鬆「聊」出甜蜜新關係。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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