威力彩衝6.1億！「四大生肖」財神爺最愛　命理大師：衣服要穿對

▲威力彩已邁入23連槓。（圖／記者許力方攝）

記者曾羿翔／綜合報導

威力彩再度摃龜，已邁入23連槓，讓許多彩迷直呼財神爺還在打瞌睡。不過根據台彩公司5月19日開獎的第114000040期威力彩頭獎獎金將上看6.1億元，勢必再掀購券熱潮。命理專家楊登嵙表示，四大生肖好運連連，可以把握這次機會。

楊登嵙分享本期的「五大旺財招式」，從生肖、方位、顏色到日常小動作，助你一舉成為億萬富翁：

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一、生肖招財指標：鼠、牛、龍、猴好運連連

財神爺在5月19日特別眷顧四個生肖，包括鼠、牛、龍、猴。若你屬於其中之一，務必把握這波高額彩金機會，千萬別讓財富與你擦身而過。

二、財神降臨方位：東南與正西是本期開運方向

5月19日的「財神方」是東南與正西。建議以當天你所居住的地點為中心，前往這兩個方向的彩券行購買威力彩、刮刮樂等彩券。

三、彩券行坐向也藏玄機：向東南、正西最旺

除了前往特定方位購買之外，彩券行本身的坐向也有學問。本期以朝向東南與正西的店家財氣最旺，中大獎機率相對提高。

四、身體招財法：動鼻動耳增福氣

傳統命理認為，鼻子是「財帛宮」，可透過輕撐鼻孔或捏一捏鼻頭引動財氣；耳朵則象徵福氣，多拉一拉耳垂亦有助於積累好運。平時不妨多做這些小動作，有助活化氣場、吸引財神關注。

五、幸運色穿搭：金水色系添財運

除了方位與身體能量外，幸運色也能提升財氣。本期幸運色為白色、金色、銀色、香檳色、古銅金色、玫瑰金色、藍色與黑色。建議彩迷可穿著這些金、水屬性色系的衣服前往購買彩券，增添好運加持。

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