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「小滿」5生肖富貴灌頂錯過再等一年　屬蛇最旺、屬龍人財雙收

文／命理老師 邱彥龍

今（5／21）節氣進入小滿，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，小滿時節火氣漸旺，綠意盎然，但雜草叢生，是適合斷捨離的時節，但有5個生肖氣勢暴漲，轉運加速，富貴灌頂，其中，屬牛者不論有形無形皆來相助，走貴人運；屬兔者重要關鍵時刻同樣會有貴人出現，給予智慧提點，屬虎的朋友則是財運、事業運都很旺，屬龍者人氣、財運雙收，最旺的則是屬蛇者，人見人愛，不但正偏財都有，事業運跟感情運也好到不行，應把握良機。

▲小滿節氣 。（圖／Reve AI製圖）

▲小滿節氣。（示意圖／Reve AI製圖）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（5／21～6／05）走旺運5生肖分別是：

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Top5：牛

屬牛的朋友這段時間有無形磁場相助，名聲易大漲，但工作上容易遇到小人，應隨心發展，隨時保持心情平靜，不要受到小人影響，就可事事逢凶化吉，有貴人相助，可穩健向上。

Top4：兔

屬兔的朋友這段時間容易被關注，建議多私下溝通，貴人運不錯，能給你智慧上的提點，記住，這段時間凡事檯面下談，成事的機會高，可以解決理念不同的部分以及誤會，凡事想好再說、再做，莫太衝動，適當即可。

Top3：虎

屬虎的朋友這段時間把服務做好，並穩定好自己的情緒，會有速財機會，同時又有無形的磁場加持事業，在人際關係上能提升不少幫助，有機會成為一方之霸，眾所矚目，只要多說好話，就能擁有財運、事業運跟名聲，貴人運旺，善用良機。

Top2：龍

屬龍的朋友這段時間人氣、名氣、權力、財運豐收，但要用心學習跟規劃、並接受指導，不能只靠運氣，感覺有些事情卡卡的，是理念不同跟誤會所導致，說明白溝通清楚並解開問題就好，記住，言語是雙面刃，謹慎使用。

Top1：蛇

屬蛇的朋友這段時間把握旺運，有人見人愛之勢，溝通上給人愉快的感覺跟心情，正、偏財運、事業運、感情運皆旺，好好的溝通，把想法實踐落地，就可以想什麼來什麼，切勿只是空談。溝通時要謹慎，不要造成誤會反而傷人又傷己。

▲小滿期間謙遜善良才是王道。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，小滿節氣來到，亦是天象警示的月份，古人云：『水滿則溢，月滿則虧。自滿則敗，自矜則愚。』人很容易忘了天道輪迴，小滿則是提醒大家要保持空杯心態，謙遜善良才是王道，個性太狂有災，低調可換風平浪靜，邱彥龍老師建議這段期間，可多祭拜地藏王菩薩、包公、五府千歲、城隍爺、土地公、土地婆以求逢凶化吉。

邱彥龍老師分析指出，小滿這16天有三個天文在轉換，其一是雙子座到來，名聲、人氣、財運能有大幅度的增長與提升，適合宣傳、行銷、推廣跟溝通進行，能達成想要的預期，而且多以愉悅的方式進行，結果也會很完美。其二是5月19日到5月23日，遇木星刑羅侯與計都兩凶星，無法再靠幸運支撐，需要的是專業與學習，凡事需要多溝通與理解，這段時間訊息爆炸，使人產生焦慮因而判斷失準，容易與手足、鄰居、同事之間，因理念不合而起爭執。

也容易因口無遮攔，說錯話、誤傳消息造成誤會，形成公關危機，內心潛藏的心結、創傷則會以夢境的形式顯現，也容易遇到小人背後中傷、誤會或受波及，人會顯得情緒低落、靈魂倦怠，強烈需要找尋心靈的療癒，同時長久的壓抑會有病痛的爆發與情緒崩潰，工作上會被人雞蛋裡挑骨頭，千萬不要對自己或別人太過嚴苛，否則會讓工作效率更差，破解方法，就是給自己來一場出國遠行或透過讀書、教學、寫作，都會是很棒的靈性提升與治療。

這段時間土星也將要從雙魚座暴衝進到牡羊座，會從靜靜受苦、慢慢轉化的療癒者，變成壓抑戰士及等待覺醒的孤勇者。

另外，邱彥龍老師也提供【小滿轉運三法】供參考

1. 午時靜坐法：每日午時11：30－13：00之間，靜坐10分鐘，搭配青金石或白水晶放置心口，呼吸清明之氣，可默念：「我靜而生力，我穩而生財」。

2. 香氣療癒法：香氛選用藍艾草、薄荷、雪松、白茶，沖澡後點燃香氛，感受一絲輕煙繚繞，如清涼之氣拂過心頭與背脊。

3. 開運日財布施法：挑選小滿其間5月26日（癸未日）、6月3日（庚辰日），行善捐款、主動助人、轉化負氣為福氣，最利事業貴人與情感升溫。

▲靜坐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）
小滿期間走好運的星座包括上升、太陽或月亮星座落在牡羊、獅子、水瓶跟雙子等4星座者，擁有智慧和情感的薰陶，在事業、財運、感情、學習跟人際關係上都有大大提升，保持靜心歡愉，會給未來加分。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

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