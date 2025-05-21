馬斯克宣布減少政治捐款　川普選戰失最大金主

▲馬斯克。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日於卡達（Qatar）一場經濟論壇上表示「我想我已經做得夠多了」，宣布未來將大幅減少政治捐款。這直接影響到美國共和黨與川普，因為馬斯克是美國共和黨在2024年總統選舉中最大金主之一。

綜合外媒報導指出，馬斯克於2024年投入超過2.5億美元來支持川普（Donald Trump）及相關共和黨候選人，包括資助「美國政治行動委員會（America PAC）」與其他超級政治行動委員會，用以在選戰中主導媒體操作與戰場區投放廣告。

馬斯克甚至在威斯康辛州最高法院選舉中，砸下2千萬美元支持保守派候選人，但該名候選人仍敗北於自由派對手，這場選舉也被視為2025年大選前哨戰之一。

自2025年1月川普重返白宮後，馬斯克便被任命主導聯邦政府機構改革，成立「政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）」，意圖裁減數千名公務員、削減數十億美元支出並取消對外援助。

但實際上，這一系列舉措引發歐洲與美國國內反彈，並對其企業造成實質衝擊，特斯拉的汽車銷售量在2025年第一季同比下滑13％，且股價在川普就任後已下跌約20％。市場普遍認為，社會對其政治傾向的反彈已轉化為抵制行動，直接影響品牌形象與市場表現。

儘管如此，馬斯克並未完全排除未來重啟政治捐款的可能性。他在論壇中表示「如果未來我看到有理由進行政治支出，我會這麼做。」目前的減少僅是策略性撤退。

白宮一名消息人士表示，馬斯克後續還是會透過諮詢、財務與人脈對川普政府施加影響。另一位熟悉內情人士更直言，馬斯克希望企業能恢復元氣，這才是他暫時收手的主要動機。

面對市場關注與特斯拉投資人壓力，馬斯克也承諾將持續擔任執行長至少五年，並表示自5月起，每週僅花1至2天處理DOGE事務。

馬斯克強調，自己對特斯拉的承諾仍在，也否認自己因政治因素影響企業經營「我們在歐洲以外的需求強勁，情勢已經翻轉。」但多份民調顯示，美國選民對馬斯克的看法兩極，根據路透社／益普索（Reuters/Ipsos）5月中調查，58％受訪者對馬斯克持負面觀感，僅39％正面看待。

此外，馬斯克也面臨來自公司治理的壓力。雖然特斯拉董事長丹霍姆（Robyn Denholm）否認正尋找接替人選，但外界對馬斯克是否過度分心DOGE職務、是否能專心領導特斯拉發展AI與自駕計程車業務等事已有質疑。

馬斯克本人表示，他繼續擔任執行長的關鍵，在於是否保有25％的投票控制權「這不是關於錢的問題，而是合理控制權的問題。」

對於他所領導的政府效率部改革成效，馬斯克在會議中強調該單位對預算控制的影響力其實有限「我們只是顧問，在這種背景下，我們做得很好。」馬斯克也否認削減行動對國際人道援助如HIV防治造成災難性影響，同時指責相關報告內容實在過於誇大。

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