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大陸 大陸焦點 特派現場

「胎兒經不起折騰」…陸兩女扮孕婦「摸」後照鏡　一搭一唱碰瓷上萬元

▲▼兩名陸女假扮孕婦碰瓷駕駛。（圖／翻攝「樂山警方」公眾號）

▲兩名陸女假扮孕婦碰瓷駕駛。（圖／翻攝「樂山警方」公眾號）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸「碰瓷黨」層出不窮，近日四川警方破獲一起詐騙案件，嫌犯是兩名女性，她們輪流假扮成孕婦，其中一人會到路邊用手臂摸車輛後照鏡，假裝自己被撞到，另一人則緊接出面當和事佬，誘導駕駛轉帳「息事寧人」。

四川省峨眉山市公安局今年3月發現，兩名女性嫌疑人長期在峨眉城區道路作案，「手段極為狡猾」。據稱，她們默契配合，輪流假扮孕婦實施詐騙。一人故意用手臂輕觸低速行駛車輛的後照鏡，製造碰撞假象。

另一人也沒閒著，會迅速化身為「熱心路人」，以「孕婦不宜就醫、急需買藥」 為理由，利用司機的同情心和怕麻煩的心理，誘導對方私下轉帳了事。

經查，二位女子因長期遊手好閒，結成詐騙團夥，在成都、樂山、自貢等多地作案。在峨眉山市，她們專挑路口、社區附近的低速車輛下手，每次作案時，一人偽裝成孕婦佯裝被剮蹭，另一人則假意調解。

她們會以「腹中胎兒經不起折騰，需購買高價進口藥治療」為由，誘使司機私下轉錢。為了逃避偵查，兩人還刻意輪換「孕婦」角色，企圖混淆視聽。

就在她們碰瓷的短短數個月內，斂財逾人民幣1.5萬元（約合新台幣6.2萬元），所得贓款均被揮霍一空。目前，她們已被刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

當地警方痛斥她們「把馬路當舞台，把最好的演技展現在車前，極盡手段用生命去演戲」，自認為毫無破綻，卻終難逃民警的「火眼金睛」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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