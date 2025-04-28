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詐團「3月騙71億元」較2月成長16.6%　鄉民反串：飆股該上市了

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣詐騙案件持續攀升，假投資詐騙成為主要手法之一。今年3月，詐騙案件受理數達到1萬6643件，財產損失金額高達70億9123.7萬元，與2月份被詐60億8172.5萬元相比，增加16.6 %。

根據內政部警政署165打詐儀錶板資料顯示，新北市在3月份的詐騙案件受理數達到2903件，與2月份的1882件相比增加了54.3%。而桃園市則在財損金額上增長最多，3月份達到8億7815.6萬元，比2月份的6億3847.5萬元增加了37.5%。

在4月27日當天的數據中，詐騙案件共受理402件，財產損失金額達2億5461.6萬元。假投資詐騙仍然高居榜首，受理68件，損失金額達1億6808.3萬元。其次是網路購物詐騙，受理60件，財損715.9萬元。

數據顯示，27日每十萬人受理詐騙案件數最多的縣市為新竹市，達到92.91件，而財損最多的則是澎湖縣，每十萬人財損高達8321.8萬元。

▲▼法務部長鄭銘謙 答詢 立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇23日問是否知道聯合國今年4月公布的涉台詐騙報告。法務部長鄭銘謙表示，他不清楚，「我在忙立法院答詢」。（圖／記者屠惠剛攝）

打詐成效部分，3月的打詐行動中，警方查獲351個詐騙集團，涉及2915人，相較於2月份的391個集團和3119人，呈現下降趨勢。然而，攔阻的詐騙金額達到13億2663.7萬元，較2月的9億2534.8萬元大幅增加43.4％。

此外，3月查扣的不法所得總額為6億1016.6萬元，略低於2月的6億7599.3萬元，減少了6582.7萬元。台中市在該月成為詐騙集團的重災區，共查獲69個集團，涉及646人，並查扣了3億7080.4萬元的不法所得。

在攔阻詐騙金額方面，台北市表現突出，成功攔阻了3億8104.8萬元。此外，執法部門在3月期間已阻斷2679個涉嫌詐騙網站，停用517個涉嫌詐騙門號，並下架了1萬7530個詐騙廣告，顯示出對詐騙行為的強力打擊。

面對詐騙金額不斷攀升，有網友在PTT以「詐騙集團3月營收月增16.6%」為題發文，表示詐騙集團3月營收70.9億元，平均1天達2億多元，引起大批網友討論。

網友看完紛紛反串留言，「什麼時候上市上櫃？我要買」、「這是一檔飆股」、「該上市了吧」、「好了啦，先關心大罷免大成功好嗎」、「厲害了，越衝越高又不怕關稅，台灣奇蹟」、「可以IPO上市嗎？我覺得很有潛力耶」、「新神山產業」、「認識有人被騙幾百萬的，只能說詐騙真好。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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