海巡偷渡客緝獲率92%　管碧玲：在野黨別一面罵抓不到、一面刪預算

▲海委會主委管碧玲。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

近來中國偷渡客侵擾頻率增加，引發國內對海巡署防衛海疆能力的質疑。對此，海洋委員會主委管碧玲表示，中國偷渡客海巡絕大多數都緝獲，4次軍演也都被抓到、520清晨的2人同樣逮捕歸案，已經收押；今年以來到520為止，偷渡總共41人，海巡緝獲38人，緝獲率92.68%。她呼籲，在野黨不要一面罵海巡抓不到、一面刪海巡納入的預算。

「切莫黑白講！」管碧玲說，媒體放在第二版的專欄，對事實充滿不了解，她說明：第一，岳明國中、小不是「玩帆船」，是非常重要的台法、台歐國際交流的活動，屬於重要行程，這是只要有國際觀和海洋意識的人就了解的事情。

管碧玲指出，今年的台法交流計畫中，海委會協助推薦、經由法國在台協會選送了4位青年，法國將邀請他們參加在尼斯舉行的聯合國海洋大會，這是多大的突破。國際交流的突破，系列活動的項目一起出席，被當作「去玩」、「吃飽太閒」，如此缺乏了解，不免成了真正的黑白講了。

第二，管碧玲說，當天早上海巡署有記者會，她也準備同時在活動現場回應媒體提問，幕僚有在現場就位，只是媒體沒有要問，我們都沒有迴避。第三，當天凌晨，她和海巡署幹部辦理當日記者會事宜，至少到1點44分還在通電話處理新聞稿，「如果這樣叫「吃飽太閒」，那麼就要改寫各家出版社的字典了！」

管碧玲提到，中國偷渡客海巡絕大多數都緝獲，四次軍演也都被抓到、520清晨的2人同樣逮捕歸案，已經收押。今年以來到520為止，偷渡總共41人，海巡緝獲38人，緝獲率92.68%。

「以現有的裝備而言，這樣的成績證明海巡是一個非常拼命、值得信賴的部隊！」管碧玲說，淡水河事件顯示，社會用絕對的標準期待海巡要零漏接，因此她帶領海巡規劃提出「海空一體、精銳海巡」的計畫，也納入特別條例，可惜反對黨至今仍然不予同意。

管碧玲說，美國國會陸續開聽證會關心台灣的國家安全、國土防衛，在台灣的場景反而顛倒的呈現「一面罵海巡抓不到、一面刪海巡納入的預算」，這種矛盾，海委會、海巡署實在不好承受，這樣的處境已經夠折磨，還要用詆毀式的言論抹黑，實在不必如此。