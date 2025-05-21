　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海巡偷渡客緝獲率92%　管碧玲：在野黨別一面罵抓不到、一面刪預算

▲▼海委會主委管碧玲陪同行政院長卓榮泰慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁。（圖／行政院提供）

▲海委會主委管碧玲。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

近來中國偷渡客侵擾頻率增加，引發國內對海巡署防衛海疆能力的質疑。對此，海洋委員會主委管碧玲表示，中國偷渡客海巡絕大多數都緝獲，4次軍演也都被抓到、520清晨的2人同樣逮捕歸案，已經收押；今年以來到520為止，偷渡總共41人，海巡緝獲38人，緝獲率92.68%。她呼籲，在野黨不要一面罵海巡抓不到、一面刪海巡納入的預算。

「切莫黑白講！」管碧玲說，媒體放在第二版的專欄，對事實充滿不了解，她說明：第一，岳明國中、小不是「玩帆船」，是非常重要的台法、台歐國際交流的活動，屬於重要行程，這是只要有國際觀和海洋意識的人就了解的事情。

管碧玲指出，今年的台法交流計畫中，海委會協助推薦、經由法國在台協會選送了4位青年，法國將邀請他們參加在尼斯舉行的聯合國海洋大會，這是多大的突破。國際交流的突破，系列活動的項目一起出席，被當作「去玩」、「吃飽太閒」，如此缺乏了解，不免成了真正的黑白講了。

第二，管碧玲說，當天早上海巡署有記者會，她也準備同時在活動現場回應媒體提問，幕僚有在現場就位，只是媒體沒有要問，我們都沒有迴避。第三，當天凌晨，她和海巡署幹部辦理當日記者會事宜，至少到1點44分還在通電話處理新聞稿，「如果這樣叫「吃飽太閒」，那麼就要改寫各家出版社的字典了！」

管碧玲提到，中國偷渡客海巡絕大多數都緝獲，四次軍演也都被抓到、520清晨的2人同樣逮捕歸案，已經收押。今年以來到520為止，偷渡總共41人，海巡緝獲38人，緝獲率92.68%。

「以現有的裝備而言，這樣的成績證明海巡是一個非常拼命、值得信賴的部隊！」管碧玲說，淡水河事件顯示，社會用絕對的標準期待海巡要零漏接，因此她帶領海巡規劃提出「海空一體、精銳海巡」的計畫，也納入特別條例，可惜反對黨至今仍然不予同意。

管碧玲說，美國國會陸續開聽證會關心台灣的國家安全、國土防衛，在台灣的場景反而顛倒的呈現「一面罵海巡抓不到、一面刪海巡納入的預算」，這種矛盾，海委會、海巡署實在不好承受，這樣的處境已經夠折磨，還要用詆毀式的言論抹黑，實在不必如此。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3死車禍　警曝行車紀錄器內容
夫妻1死1重傷！兒只知姑丈病故將出殯...不知父命喪街頭
快訊／高雄血案！摩鐵內虐死　屍體丟山區
最喜歡i-dle宋雨琦！三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送
總預算案、財劃法修法有重大瑕疵　行政院今聲請釋憲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三峽車禍3死12傷！民眾黨團批交通部不思檢討　解凍報告如幼幼班

教育部推中小學手機管理草案　綠委批不妥：應朝分級管理推動

若跟中國外長王毅見面？　林佳龍：正面、主動伸出友誼的手！

總預算案、財劃法修法有重大瑕疵　行政院今聲請釋憲

新壽T17、T18道路整合？　李四川：擬重談權利金「符合市場行情」

賴清德520為何不提兩岸？　林佳龍：對外事務國人普遍覺得穩健

海巡偷渡客緝獲率92%　管碧玲：在野黨別一面罵抓不到、一面刪預算

怎麼罷？朱立倫放話「520罷免賴清德」　國民黨：先從綠衛兵著手

北市士林忠勇新村都更有望推進　協調不同意戶獲店面有共識

輝達落腳北士科哪塊？李四川：新光沒跟北市聯繫　尚不知T17、T18

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

【如獲至寶】蔡力行送「通化夜市水果」　黃仁勳興奮收下：是寶物

三峽車禍3死12傷！民眾黨團批交通部不思檢討　解凍報告如幼幼班

教育部推中小學手機管理草案　綠委批不妥：應朝分級管理推動

若跟中國外長王毅見面？　林佳龍：正面、主動伸出友誼的手！

總預算案、財劃法修法有重大瑕疵　行政院今聲請釋憲

新壽T17、T18道路整合？　李四川：擬重談權利金「符合市場行情」

賴清德520為何不提兩岸？　林佳龍：對外事務國人普遍覺得穩健

海巡偷渡客緝獲率92%　管碧玲：在野黨別一面罵抓不到、一面刪預算

怎麼罷？朱立倫放話「520罷免賴清德」　國民黨：先從綠衛兵著手

北市士林忠勇新村都更有望推進　協調不同意戶獲店面有共識

輝達落腳北士科哪塊？李四川：新光沒跟北市聯繫　尚不知T17、T18

10元喝特大拿鐵、洗衣精買1送1　超商連5天「省錢優惠」懶人包

誠品社區店「生活時光」逐步退場不開了　僅剩淡水一家

今夏自來水「基本費用」全免了！　東京都800萬戶受惠

中鼎196億元應收帳款疑雲　金管會：儘快釐清來龍去脈

精神醫扮風水師、混入遊民圈　盼思覺失調患者及早用長效針劑

高雄男遭「無人道凌虐」3天棄屍枋山 　地獄接駁車押人畫面曝

公園傳出煙嗓「喵～喵～」　竟是海鷗學貓叫討飼料！

三峽車禍3死12傷！民眾黨團批交通部不思檢討　解凍報告如幼幼班

全運會倒數！「虎尾高鐵多功能田徑場」7月中可望啟用

美國資本助寧德時代香港上市　挨轟危及國安

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

政治熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

快訊／民進黨開除5位涉共諜案黨員　「傷害台灣行為絕不寬貸」

大罷免最危險藍委　「4+2」名單曝光

何志偉：再2個禮拜總統府沒錢付水電　阿兵哥沒飯吃空腹執勤

台灣民意民調／賴清德就職周年滿意度45.7%　不滿意度大幅下滑

賴清德：台灣沒要反攻大陸　強烈希望美日共同阻止中國發動戰爭

快訊／漲幅再擴大、美西線運價6/1就要漲到5到6千美元　德翔等艙位加倍

辦公室主任稱「三峽翁只是心臟有問題」挨轟　吳琪銘回應了

520週年全民打分數！　賴清德平均57分「被當了」

輝達插旗北士科　她揭柯文哲3年前1事

中共最快2027侵台？　國安局：會跟國際友盟保持密切聯繫

翁撞死3人　議員提繳回駕照送北北基月票

王婉諭一封信喊話賴清德：給孩子希望

更多熱門

相關新聞

賴清德520前後中共有動作？　國安局：海上灰帶襲擾案例較多

賴清德520前後中共有動作？　國安局：海上灰帶襲擾案例較多

國安局長蔡明彥21日赴立法院外交國防委員會時表示，520前夕，國安局成立專案小組，主要針對中共軍事動態、海上灰色地帶襲擾、資安侵駭與爭議訊息散播等，其中海上灰色地帶襲擾案例比較多。

漁船遭菲國公務船登檢帶返菲國　海巡署回應了

漁船遭菲國公務船登檢帶返菲國　海巡署回應了

海巡署高官淪共碟！遭羈押理由曝

海巡署高官淪共碟！遭羈押理由曝

陸男稱登陸桃園　軍事迷比對：時間地點相符

陸男稱登陸桃園　軍事迷比對：時間地點相符

漁船螺旋槳打傷3潛水客　墾管處回應了

漁船螺旋槳打傷3潛水客　墾管處回應了

關鍵字：

海巡署

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

全台有雨！　鋒面報到時間曝

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面