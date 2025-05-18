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陸男自稱「登陸桃園」插五星旗！軍事迷比對完：時間地點都相符

▲▼山東男自稱滑皮艇在桃園登陸。（圖／翻攝X／李老師不是你老師）

▲山東男自稱駕駛皮艇在桃園登陸。（圖／翻攝X／李老師不是你老師）

記者柯振中／綜合報導

大陸網紅「山東凱哥」日前自稱，從福建福州駕駛橡皮艇出海，並且在桃園登陸、插上五星紅旗，接著又返回大陸，掀起兩岸民眾討論。對此，軍事迷溫約瑟透過比對影片內容，確認「山東凱哥」所登陸地區的地貌，與桃園市大園區的灘岸相符，且陰影的方位與「山東凱哥」所聲稱的時間相符。

山東凱哥日前拍影片自稱，5月1日夢到玉皇大帝、海神媽祖賦予他任務，要求他去台灣送一道聖旨。因此，他從福建福州的長樂機場海灘下方海域，駕駛橡皮艇出發，花了9個小時的時間，成功抵達台灣，並將五星紅旗插在灘岸上。

▲▼山東男自稱滑皮艇在桃園登陸。（圖／翻攝X／李老師不是你老師）

▲▼山東男自稱駕駛皮艇在桃園登陸。（圖／翻攝X／李老師不是你老師）

▲▼山東男自稱滑皮艇在桃園登陸。（圖／翻攝X／李老師不是你老師）

不過，山東凱哥的影片曝光以後，受到不少質疑，有大陸網友認為僅是「擺拍段子」，可能僅是在山東的海灘所拍攝，影片並非實際情況。也有其他網友針對山東凱哥附上的資料提出質疑，「750多公里花了九個小時。這小皮划艇在海裡可以開到平均83公里／小時？」、「XX病吧，為了吸粉也是拚了。」

針對山東凱哥的影片，軍事迷溫約瑟比對影片內容，發現山東凱哥插五星紅旗的地點，與桃園市大園區的灘岸相符，且旗桿的陰影方位也與登陸時間相符。

山東凱哥的影片在網路上發酵後，已經悄悄下架。海巡署對此表示，已經掌握資訊，正在查證內容真偽，後續將依法處理。

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