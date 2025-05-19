海巡署高官竟是共諜　勤指中心主任遭「羈押禁見」理由曝光

▲海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝（右）遭羈押，2大過免職。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導

海巡署驚傳共諜！金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝，平日業務是掌握分署勤務編排情形及案件管制進度，卻被發現疑似將敏感資訊洩密給中共。金門地檢署表示，認其涉有違反國家安全法等罪嫌重大，並有逃亡、湮滅證據及勾串證人或共犯之虞，向福建金門地方法院聲請羈押並禁止通信接見獲准。

據了解，莊宗輝過去曾任金門第九海巡分隊長、海巡署專員，去年底晉升金馬澎分署勤指中心主任，平時掌握分署各項勤務編排情形及案件管制進度，但卻敏感資訊給中共。

▲▼海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝遭羈押，2大過免職。（圖／記者林名揚翻攝）

金門地檢署說明，13日指揮法務部調查局福建省調查處，持福建金門地方法院核發之搜索票及本署檢察官核發之拘票，在海洋委員會政風處、海巡署政風室協助下，前往被莊宗輝之住處及工作地等地執行搜索、拘提。

金門地檢署表示，經檢察官訊問後，認其涉有違反國家安全法等罪嫌重大，並有逃亡、湮滅證據及勾串證人或共犯之虞，向福建金門地方法院聲請羈押並禁止通信接見獲准，本署將持續追查不法。

金馬澎分署則表示，本月14日金馬澎分署莊姓主任因涉國安法及貪污治罪條例等案經法院裁定羈押，金馬澎分署已於同日將莊員調離現職、調整為非主管職務。

另經調查因情節重大，金馬澎分署也於翌（15）日召開考績會議核定莊員一次記兩大過免職，並追究相關人員考監不周責任，秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」之原則，全力配合司法機關調查。