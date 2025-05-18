漁船螺旋槳打傷潛水客1命危+1重傷　墾管處曝出事原因

▲後壁湖潛水客被漁船螺旋槳打傷救護 。（圖／海巡署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣後壁湖海域17日下午發生3名潛水客被漁船螺旋槳打傷，造成一命危，一重傷意外；海巡署第八巡防區事後將依傷害罪嫌將船長移送法辦；海域所屬的墾丁國家公園管理處18日上午對此也做出4點回應。

海巡署第八巡防區指揮部5月17日下午4時35分接獲報案，1艘高雄商港籍「鋒晴海洋」遊艇載客於屏東縣後壁湖東南海域進行潛水活動時，有3名潛水客遭漁船螺旋槳打傷，其中2傷勢嚴重，海巡署與消防單位接獲通報後，迅速派員協處並協助將傷者送醫救治。事後將兩艘船船長帶回至第十四海巡隊完成報案及筆錄製作，調查後依傷害罪嫌將漁船船長依傷害罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

▲發生海域。

墾管處18日上午發表4點回應，1.針對昨日後壁湖外海發生潛水員遭漁船螺旋槳打傷一事，經查，三名潛水員當時已浮上水面且有打浮力袋標示位置，等待其潛水船來接上船，潛水船亦已在旁準備接人

2.一從宜蘭烏石港來的CT-3漁船出後壁湖港後，未留意船前情況，徑直高速朝潛水員位置行駛過去，導致三名潛水員受傷。目前一命危，一重傷，傷者目前都在高雄長庚。

3.潛水船出海後會停泊於本處已命名、定位之潛點，且皆有浮球標示，均非屬漁船作業區域。外來漁船應是對本處海域不熟悉，亦未事先了解潛點之位置，導致此次事件。

4.出事潛點為本處已公告定位之潛點，漁船可無害通過惟應注意安全，本處將針對潛水業者及漁船均加強宣導，於本處海域進行遊憩活動或捕撈作業時，都應特別留意船前及水面情況。