因應陸客長假旅遊潮　金門縣府擬強化旅遊接待量能

▲ 針對日前中國大陸五一長假，陸客大量湧入金門旅遊造成的亂象，縣府昨日召開座談會研商 。（圖／記者林名揚翻攝）

記林名揚、潘鳳威／金門報導

有鑑於日前中國「五一」長假期間金門湧入大量陸客，雖帶動當地觀光產業，卻也衍生出交通、環境衛生與接待量能等議題。對此，金門縣眾多議員十分關注此問題並提出建議，縣府於昨(20)日召開「因應大陸長假旅遊熱潮檢討與整備座談會」，邀集縣內外相關單位共同研商，期望進一步強化整體旅遊接待量能，建構更完善的觀光環境。

此次座談會，縣府邀請包括本府產業發展處、綜合發展處、金門縣港務處、公共車船管理處、文化局等多個單位參與，展現跨機關整合的決心與效率。

主持人縣府參議陳祥麟表示，隨著兩岸旅遊交流逐步恢復，大陸「五一」長假期間陸客來金旅遊人數明顯增加，帶動觀光經濟顯著成長。然而交通亂象、環境衛生及旅客引導資訊不足等問題也隨之浮現。為提升觀光品質並永續發展，縣府責無旁貸，必須從軟硬體設施、行政整合到民間參與等方面進行檢討改善，盼能達到「導正亂象，維護交通秩序；適切執法，取締勸導併行」改進原則。

會議中，各單位針對「五一」假期所觀察到的問題進行討論與分享，港務處與浯江公司研擬提升船班與訂位取票效率；公共車船管理處推廣使用悠遊卡享台灣好行半價優惠；監理站將製作短片，加強宣導騎乘微型電動二輪車的年齡、速限等交通規定；警察局提出強化重要路口交通疏導方案；環保局與各鄉鎮公所將提高熱門時段垃圾清運頻率，並推廣資源回收。會中建議整合「金門行動旅服系統」行銷歷史建築，協助業者升級，並透過小紅書等平台擴大曝光。另將結合商圈與公所力量，強化產品品質與供應，提前部署暑假與十一長假導客行銷工作。

觀光處長許績鑫表示，縣長陳福海高度重視觀光發展，本次會議即針對「五一」長假後的相關狀況進行檢討與改善。面對突發的人潮與衍生問題，縣府將廣納各方意見，即時應對並預作準備，並依座談會結論，修正觀光與環境整備計畫，建立常態性跨單位溝通機制，全面提升觀光接待量能，迎接更多旅客。