假蜜月騙升等成歪風！　旅客拍片炫耀「旅遊撇步」惹議

▲近來少旅客為了撿便宜，竟選擇謊稱自己正在度蜜月，藉此博取免費升等與額外招待。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

在全球通膨壓力持續升溫、旅遊成本節節攀升之際，不少旅客為了「撿便宜」，竟選擇在飯店報到時謊稱自己正在度蜜月，藉此博取免費升等與額外招待。這類行為不僅頻頻出現在社群平台，還被不少人拍成影片上傳，甚至美其名為「旅遊小撇步」，迅速在網路上擴散，引發各界關注與反感。

根據《每日電訊報》報導，這股「假蜜月」風潮近來在TikTok與Instagram上持續延燒，不少旅客透過在訂房備註、或入住時刻意提及「我們是來慶祝新婚的」，希望獲得房型升等、香檳、蛋糕，甚至客房特製布置。有人還不以為意地炫耀說，「只是說個小謊，又不會傷害到誰。」

然而，這種行為也引發正反論戰。有飯店業者坦言，現在不少高級度假村會要求旅客出示結婚證明，或檢查是否有佩戴婚戒的日曬痕跡；還有工作人員私下表示，若真正的新婚夫妻沒有獲得特別禮遇，「說不定就是被這些人佔了名額。」

除此之外，社群上的炫耀文更助長這類風氣，有些影片點閱破百萬，留言區也充斥「我也要試試」、「下次訂房學起來」等跟風聲音。專家則警告，這樣的「白色謊言」一旦普遍化，不但侵蝕飯店對誠實旅客的回饋制度，也可能造成真正需要幫助的旅人無法獲得應有的資源。

臨床心理師指出，在高物價、高期待的壓力下，部分人會選擇用「自我合理化」方式說服自己，例如「這只是個小方法」、「飯店那麼貴我也付錢了」、「他們本來就該提供好服務」等說法，進一步將道德模糊化。

儘管有旅客對這類做法感到自豪，甚至打算「下次再來一次」，但旅宿業者與專家都提醒，過度濫用不實資訊，最終恐將導致更多嚴格審查與限制，甚至損及其他旅客的權益。