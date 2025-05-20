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徵才博覽會金門大學登場！60家廠商提供1400職缺　媒合率達55%

▲▼ 金門大學與勞動部北分署金門就業中心 盛大舉行徵才博覽會60家商家提供1400職缺 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大學與勞動部北分署金門就業中心，盛大舉行徵才博覽會60家商家提供1400職缺。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

由國立金門大學與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心共同舉辦的「2025職向未來！徵才博覽會」，今(20)日在金門大學體育館盛大舉行，共有來自台灣和金門在地的60家廠商機構提供1400多個職缺，規模為歷年之最，因此吸引許多金門大學的畢業生及在地民眾到現場求職，上午初步的媒合率達55%。

▲▼ 金門大學與勞動部北分署金門就業中心 盛大舉行徵才博覽會60家商家提供1400職缺 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門大學表示，由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署補助的徵才博覽會，今年擴大舉行，包含許多台灣知名的上市上櫃公司如京元電子、華泰電子、興富發建設、燁聯鋼鐵等企業，以及台中慈濟醫院、台大醫院新竹分院都前來金門大舉攬才，而金門本地更有多家觀光、餐飲、特產、營建、設計、醫療院所、長照社福機構、零售、物流、金融保險等企業也提供優渥的福利待遇吸引人才在地就業，顯見企業需才殷切，且非常看好金門大學畢業生及金門地區民眾的就職潛力，因此積極在徵才博覽會現場招募金門人才。企業與求職者互動熱絡，根據金門就業中心的統計，整體的初步媒合率超過六成，且後續還有昇恆昌、星巴克、燁聯鋼鐵、可樂旅遊、新光人壽等公司舉辦說明會，預估最終媒合率還會更高。

▲▼ 金門大學與勞動部北分署金門就業中心 盛大舉行徵才博覽會60家商家提供1400職缺 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門大學指出，博覽會現場特別提供履歷健檢服務，邀請擁有GCDF證照的全球職涯發展師蒞臨指導，包含履歷撰寫、自傳內容、面試技巧及職涯規劃諮詢等全方位提供求職諮詢，幫助學生及民眾在求職競爭中脫穎而出。此外，為因應金門大學的僑外生人數逐年成長，現場也安排外語專業職涯諮詢服務，協助僑外生在金門就業發展，也為金門產業注入生力軍，搭建金門與國際的橋樑。金大表示，博覽會現場也同時安排金門縣政府社會處勞工行政科、金門縣榮民服務處、社團法人金門縣康復之友協會、金門縣政府民政處、金門縣自來水廠、金門縣政府產業發展處-商品標示、金門縣政府產業發展處-青創及產業輔導科、金門縣政府產業發展處-節能志工隊等8個公益攤位，提供豐富的社會服務資源，並宣導青年學子投入社會公益活動，善盡大學社會責任。

▲▼ 金門大學與勞動部北分署金門就業中心 盛大舉行徵才博覽會60家商家提供1400職缺 。（圖／記者林名揚翻攝）

勞發署北分署金門就業中心表示，此次徵才博覽會感謝金門大學攜手舉辦，不僅提供失業勞工與青年學子快速媒合職缺的有效平台，也讓企業能在地搶才、即時補足人力缺口。透過現場面談，求職者省去履歷投遞與舟車奔波之苦，增加錄取機會。中心未來將持續與金門大學強化合作，推動更多貼近在地需求的就業服務與職涯輔導，並幫助求職者穩定就業，締造勞資雙贏。

▲▼ 金門大學與勞動部北分署金門就業中心 盛大舉行徵才博覽會60家商家提供1400職缺 。（圖／記者林名揚翻攝）

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