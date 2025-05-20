夢想特調！金酒盃推高粱爆改經典雞尾酒　冠軍直通知名酒吧實習

▲金酒盃開場邀請到4位世界級花式調酒冠軍同台演出。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

由金門酒廠主辦的「金酒盃全國調酒大賽」已逐步成為全台具指標性的學生調酒比賽，活動邁入第3屆，今(20日)於高雄盛大舉辦，吸引310組學生報名，今年首推由高粱酒為基底，邀參賽學生重新詮釋莫希托、馬丁尼、瑪格麗特等經典雞尾酒，優秀選手不只能領萬元獎金，還有機會直接進入知名酒吧實習與客座，從校園直接銜接職場。

「金酒盃學生組全國調酒大賽」今年賽事吸引了來自全國24所大專院校及19所高中職，總計310組學生熱情參與。今日賽事開場邀請到4位世界級花式調酒冠軍同台演出，帶來震撼全場的華麗秀技，為比賽揭開高潮序幕，包含 2015 WCC 世界盃冠軍陳鈺承、2017 WCC 世界盃冠軍陳俊燊、2019和2024亞太盃冠軍郭仲維與2017亞太盃冠軍李廷諺，為學生選手們注入豐沛的創作靈感。

▲沙發創意調酒組展現學生的創意。（圖／金門酒廠提供）



今年賽事首創「經典調酒Twist」賽制，參賽者需以金門高粱酒為基底，翻玩Mojito、Martini、Margarita等世界經典酒款，透過創意與精湛技巧，為傳統中式白酒注入屬於年輕世代的嶄新風味。

延續前兩屆成功與產業接軌的經驗，金酒公司持續推動產學合作，優秀選手不僅能獲頒萬元獎金，還有機會優先進入業界實習的機會，讓他們的調酒夢想從校園起飛，延伸至未來的職涯發展。

延續前兩屆成功與產業接軌的經驗，金酒公司今年持續推動「冠軍直通產學合作」機制，提供表現優異的選手直接進入知名酒吧實習與客座的機會，幫助他們從校園順利銜接到職場，累積第一線的實務經驗。

▲金門酒廠董事長吳昆璋。（圖／記者許宥孺攝）



金門酒廠董事長吳昆璋表示，金酒公司致力推廣中式白酒文化與理性飲酒教育，透過賽事延續文化底蘊，也激發年輕人的創意與熱情，讓高粱酒成為新世代創作語言，金酒公司也將提供青年學子發展機會，培育具國際競爭力的餐飲人才。

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