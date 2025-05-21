苗栗罷團曝邱鎮軍撤告了！　怒轟「這是對公民的威嚇與測試」

▲國民黨立委邱鎮軍。（圖／記者崔至雲攝）

記者郭運興／台北報導

罷團「苗栗國罷免立委連線」日前宣告罷免苗栗藍營立委邱鎮軍失敗，15日卻傳出邱鎮軍對連署站、網友提告妨害名譽，遭質疑是「邱後算帳」。對此，罷團今（21日）透露，就在剛剛，他們收到一個消息，邱大立委撤告了，從起訴到撤告，這是一場對公民的威嚇與測試，今天的撤告，並不是釋出善意，而是面對輿論壓力與社會反彈的被迫退場，只是證明了公民不會退讓。

罷團「苗栗國罷免立委連線」今日發文表示，就在剛剛，他們收到一個消息，邱大立委撤告了，因為通知書昨天就寄出了，這幾天應該會收到。

罷團表示，這起荒謬至極的告訴，是針對公民設立罷免連署站的言論與行動，撤告，雖然表面上看來是風波落幕，實際上卻反映了整起事件的本質「這是一場不該發生的政治追訴」。

「從起訴到撤告，是一場對公民的威嚇與測試」。罷團認為，邱委員選擇對參與罷免行動的志工提告，是對言論自由與民主權利的挑戰，今天的撤告，並不是釋出善意，而是面對輿論壓力與社會反彈下的被迫退場。

罷團質疑，從「秋後算帳」到「政治退兵」，哪裡有放下仇恨？幾天前鍾東錦縣長強調「放下仇恨、停止對立」，如今邱委員撤告，藍營又喊停報復性罷免，看似一連串收手，實際上是政治操作行不通後的自我止損，嘴上講寬容，行動卻是先告再撤、先罷再退，意圖極為明顯。

罷團直言，這不是單一案件，而是對台灣民主社會的警訊。這次的提告與撤告，不只是一起法律事件，更是對台灣公民參與公共事務的警告，當在苗栗設立罷免站可能成為被告，參與公共事務卻要擔心政治報復，這正顯示出台灣民主在地方層級仍存在嚴重的寒蟬效應，人民行使權利，卻無法無懼。

罷團強調，公民依法參與罷免，是憲法保障的正當行動，被批評、被問責，是每一位公職人員應有的基本素養，言論自由與公民參與，不應成為威嚇、控訴與政治追殺的對象，今天的撤告，不能被美化為「高姿態的和解」，它只是證明了壓力有效，也證明了公民不會退讓。

最後，罷團說，這不是結束，而是一個警醒，苗栗不能再這樣走下去，民主不能只剩選舉那一天，他們會繼續監督、繼續參與、繼續發聲，守住應該擁有的民主空間與言論自由。

▼立委邱鎮軍日前公佈在5月7日控告罷團涉妨害名譽，並非是秋後算賬。（圖／記者楊永盛翻攝）