藍營稱因應關稅衝突應普發現金　她揭時序打臉：完全兜不起來

▲國民黨團堅持普發一萬。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

因應美國關稅政策衝擊，行政院及立法院各黨團立委均提出特別條例草案，昨由立院經濟、財政聯席會議審查。但因朝野對強化國土安全韌性、撥補台電等項目是否納入意見分歧，在野堅持拿掉1500億強化國土韌性改為普發現金，全數條文保留立法院會討論，交由朝野黨團協商。對此，綠委林楚茵今（22日）表示，1500億國土安全韌性強化，藍白又在擋說跟「美國對等關稅無關」，但強化軍備、穩定供應鏈，正是台美合作共同戰略，藍白現在說對等關稅所以要普發現金，但川普4/3才提出，藍白2月就提案、3月付委審查，時序根本兜不起來。

行政院日前提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，爭取總額4100億元特別預算，包括經濟支持方案930億元，撥補台電、健保基金等的社會支持面向1670億元，以及國土安全韌性1500億元等三大面向，昨與在野黨版本共同交由立院委員會聯席會議審查。

在野黨立委主張，特別條例應聚焦因應美國關稅政策衝擊，但行政院版本草案「偷渡」進國土安全韌性項目，也不該撥補台電1,000億元，反而應該依國民黨版普發現金1萬元或依民眾黨版普發6千元。執政黨立委則指出，即使是經濟支持方案中的預算項目本也見諸年度預算之中，國土安全韌性預算並非強行「偷渡」進特別預算。雙方爭執不休，最後全數條文保留交付立法院會討論。

對於藍營說法，綠委林楚茵表示，目前行政院4100億特別條例最新進度，昨日經濟委員會付委審查破局待朝野協商，其中1500億國土安全韌性強化，藍白又在擋說跟「美國對等關稅無關」，但強化軍備、穩定供應鏈，不正是台美合作共同戰略，難道台灣自己不能先做好準備、強化海、陸、空防禦嗎？

對於藍營要求普發現金，林楚茵直言，最誇張的還是普發現金的謊言，藍白現在說是對等關稅的影響？但人家川普4/3才提出，藍白2月就提案、3月付委審查，時序根本兜不起來，你們真的不是因為愛人民，是怕「大罷免」。