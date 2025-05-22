▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德日前表示，將由國安團隊規劃對在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，攜手面對國家的各項挑戰。國民黨主席朱立倫今（22日）受訪時證實，國民黨已經接到總統府秘書長潘孟安的電話。

朱立倫今日上午赴新北市板橋替國民黨立委葉元之宣傳反罷免，呼籲民眾出門投下不同意票。朱立倫說，今天回到板橋，回到他過去執政8年的地方，要讓鄉親看到在地選出來的葉元之非常認真努力，為地方爭取預算和服務，每天都在勤跑基層，卻被造謠抹黑惡意攻擊，所以希望板橋鄉親支持葉元之，出來投下不同意罷免。

朱立倫強調，大家都希望台灣能和諧，台灣不需要這樣罷來罷去，所以國民黨的立場就是反惡罷，自己一再呼籲民進黨主席賴清德與民進黨的朋友懸崖勒馬，讓台灣和諧，大家共同為台灣政治努力。

被問到賴清德邀請的國安簡報進度，朱立倫回應，昨天國民黨秘書長黃健庭跟他說，有接到總統府秘書長潘孟安的電話，潘孟安表達總統府會安排相關事宜，等到安排好以後再做聯絡，昨天就是簡單告知這樣的情況。

另，綠營發動大罷免藍委，民進黨屢撇清與罷免民團關係，但民進黨議員洪健益卻驚爆總統賴清德常與罷免領銜人開會，慘遭民進黨發言人吳崢駁斥，洪只好道歉並宣稱政論節目中的發言「因語速過快出現口誤的情形。」朱立倫說，常聽到很多民進黨朋友、民進黨民代或民進黨高層都在談，從去年開始，賴清德就怎麼樣指示大家進行罷免國民黨事宜，這已經推動一年多了。罷免發動者就是賴清德，希望賴清德能夠停止，「總統不能成為仇恨的製造者，應該成為團結的促成者。」

