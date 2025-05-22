遭罷團轟「面對輿論才撤告」　邱鎮軍曝真實原因：僅撤回其中一項

▲國民黨立委邱鎮軍。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委邱鎮軍日前對罷團提告妨害名譽，罷團昨（21日）透露，他們收到一個消息，邱大立委撤告了，但這並不是釋出善意，而是面對輿論壓力與社會反彈的被迫退場。對此，邱鎮軍回應，在法律程序啟動的過程中，得知其中一位要面對接下來程序的人正跟疾病對抗的瞬間，讓自己猶豫了，因此，才選擇「撤回其中一項告訴，至於其他部分仍會依程序進行」，他願意在某些時刻選擇柔軟。

罷團「苗栗國罷免立委連線」21日發文透露，他們收到一個消息，邱大立委撤告了，因為通知書昨天就寄出了，這幾天應該會收到。撤告，雖然表面上看來是風波落幕，實際上卻反映了整起事件的本質「這是一場不該發生的政治追訴」。

「從起訴到撤告，是一場對公民的威嚇與測試」。罷團批評，邱委員選擇對參與罷免行動的志工提告，是對言論自由與民主權利的挑戰，今天的撤告，並不是釋出善意，而是面對輿論壓力與社會反彈下的被迫退場。

對此，邱鎮軍表示，在法律程序啟動的過程中，得知其中一位要面對接下來程序的人正在跟疾病對抗的瞬間，讓自己猶豫了。

邱鎮軍表示，確實，那是一個讓他停下腳步的時刻，不是因為他認為那些攻擊變得合理了，也不是因為害怕什麼，只是如果過程中會讓一個正在與病痛對抗的人因此無法安心治療，那這場訴訟的意義，是否也跟著改變了？

邱鎮軍指出，因此，他才選擇「撤回其中一項告訴，至於其他部分仍會依程序進行」，謝謝每一位支持他的人，他知道大家的心疼和不捨，也為他的選擇抱不平！

邱鎮軍強調，但因為有大家，他會繼續堅定，也因為有大家，他願意在某些時刻選擇柔軟。

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