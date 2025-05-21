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竹市府召開114年度人事業務會報　強化專業交流與組織效能

▲竹市府召開114年度人事業務會報與會人員大合照。（圖／新竹市政府提供）

竹市府召開114年度人事業務會報與會人員大合照

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為精進人事業務同仁業務能力，今(21)日新竹市政府特別辦理「新竹市政府人事處及所屬人事機構114年度第1次人事業務會報」，除進行業務宣導與政令說明外，特別安排「職場霸凌申訴處理實務及性騷擾防治研習」專題講座，內容兼具實務與法令，期提升同仁處理相關案件的專業知能。業務會報共計約100位人事人員出席參與，新竹市代理市長邱臣遠亦親臨會場致詞勉勵，肯定人事同仁平日的辛勞與貢獻，並勉勵大家持續精進專業、提升服務效能，共同打造更優質的市政團隊。

邱臣遠表示，人事人員為各機關學校的重要幕僚，肩負提升行政效率、優化人才發展及推動組織彈性的重任，是市政運作的重要推手。如何讓人才發揮最大效益，進而提供更完善且具感受度的市政服務，是市府不斷努力的方向。唯有持續學習新知、拓展視野，方能培養前瞻思維與解決問題的能力。此次會報內容多元，結合業務交流、健康促進及專業成長三大面向，期盼與會人員在精進專業知能的同時，也能關注自身身心健康，維持良好工作狀態。

邱臣遠說，當代人事工作面對的挑戰愈趨多元且複雜，除了傳統的人事行政、考績作業、員工訓練外，還需推動EAP員工協助方案、關注職場心理健康與員工關懷等面向，加上人力精簡的壓力，許多同仁需一人擔負多職，個人職能與彈性因應能力愈顯重要。同時，現代職場環境快速變化，面臨員工世代交替、新進人員招募困難、資深員工照顧、職場霸凌處理、以及中央政策即時應對等挑戰，考驗著人事人員的專業判斷與執行效率。在這樣的背景下，人才已成為國家發展最關鍵的資產，台灣要在全球經濟與科技競爭中持續保持優勢，穩定的制度與高素質的人才缺一不可。因此，人事工作不僅是後勤支援，更是國家「攬才、育才、留才」的重要推手，肩負著推動公共服務與支撐國家競爭力的核心使命。

市府表示，此次活動透過面對面的交流與學習，不僅促進所屬人事機構之間的互動與聯繫，也有助於參考各機關的成功經驗與運作模式，汲取可行的實務做法與創新思維，進而建立共同學習、共同成長的夥伴關係。這樣的良性循環將有助於未來推動更多元的合作與改進措施，持續強化市政團隊的整體效能，為市民提供更優質、貼近需求的公共服務。

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