新竹球場大秘寶案！市長秘書5萬交保　3公務員+1神秘人列被告

▲新竹棒球場「大秘寶」引發案外案，因去年開挖取土的標案遭告發圖利進入偵辦調查。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府市長秘書田政弘，因涉及新竹棒球場諮詢、檢測標案遭檢廉約談調查，昨(9)日新竹地檢署檢察官指揮廉政署，持搜索票前往竹市府對田政弘3人進行搜索，並帶回4名被告進行偵訊，今(10)日凌晨，其中3人分別以3至 5 萬元交保， 黃姓被告請回。

新竹市棒球場案從2022年市長選舉就不斷被爆出「大秘寶」，前市長高虹安上任後也多次對新竹棒球場進行檢驗，甚至多次開挖取土送驗，至今棒球場仍卡在官司訴訟中。

▲新竹棒球場「大秘寶」案外案目前已知4人列為被告。



棒球場去年透過悍創運動行銷公司居中聯繫，邀請到美國大聯盟場務專家來台進行檢測，後續該標案也由悍創成功以176萬元得標；不過，該案遭民進黨市議會黨團質疑不符合《採購法戈，認為市府已在5月31日將開挖的7包棒球場土交由悍創保管，之後又讓悍創得標，質疑該檢測是先攬後標，恐有圖利悍創之嫌，因而在7月按鈴告發市府涉嫌圖利。

昨(9)新竹地檢署檢察官指揮法務部廉政署持法院搜索票，對田政弘等3人執行搜索，並帶回相關人等到案以釐清案情。

新竹地檢今(10)日表示，本次檢察官共傳訊田姓被告等4人，經檢察官訊問後，田姓 、黃姓、林姓被告等 3 人於今10(日)凌晨，分別以3至5萬元 交保， 另名黃姓被告請回。

據悉，本案調查被地檢署層層保密，檢方對於案情輪廓嚴防死守，一絲半點都不洩露，目前僅知4名被告中有3人為公務員，其中田政弘為洩密案的被告之一，另1人的身分則不得而知。

▲涉及敏感，市府、地檢署對於案外案都三緘其口，一切回應都是「偵查不空開，無法說明」。