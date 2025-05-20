端午禮品驚見「高虹安反罷免」　新竹市府：勿造謠抹黑

▲林志潔轉貼網友文章，指里民活動出現反罷免文宣。（圖／翻攝自林志潔臉書）

記者郭玗潔／新竹報導

近日有網友在網路社群發布，指出在新竹市里民活動裡，竟出現反罷免文宣。對此，新竹市政府澄清，對於民間團體各項活動之補助，皆依法依規辦理，呼籲有心人士勿藉由政治操作造謠抹黑，也會針對相關不實言論進行蒐證，並保留法律追訴權。

新竹「雙罷」行動發言人林志潔在臉書表示，週末有許多鄉里協會舉辦端午節慶祝活動，在活動現場與發放的禮品中，竟看到新竹市高虹安市長的反罷免文宣，她認為「這些活動均有市政府補助經費，依據公務人員行政中立法之規定，公務人員對於公職人員之選舉、罷免或投票，不得利用職 務上權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行為」，質疑「若這些小物製作經費來自新竹市政府預算，更有違反行政中立與選罷法的疑義」。

新竹市政府則澄清，市府補助民間團體辦理各項活動，皆依規辦理，活動現場市府僅發放政策成果摺頁，內容涵蓋社會福利、教育、交通、原民、動保等多項民生政策，其餘相關文宣品非市府發放，尊重各社團的自主性，此無涉行政中立規定，盼有心人士勿藉由政治操作以訛傳訛，刻意誤導混淆視聽，並非市民所樂見。

市府表示，對於民間團體各項活動之補助，皆依法依規辦理，補助款項僅用於核准的經費項目，且活動經費均包含人民團體自籌款項，並非全額由市府支出。

市府重申，即便民間團體有向市府申請小額補助，但活動來賓邀請與活動紀念品等皆為主辦方決定。民間團體辦理活動所提供之禮品及文宣品，所邀請之貴賓，只要無違反公共秩序或社會善良風俗，市府皆尊重各社團的自主性。

市府強調，本府始終秉持行政中立原則，也期盼有心人士勿藉由政治操作造謠抹黑。對於近期相關不實言論，市府也將進行蒐證，並保留法律追訴權，以維護第一線公務同仁權益與尊嚴。