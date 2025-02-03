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竹市府開工首日　邱臣遠帶隊走春拜年

▲邱臣遠代理市長率領秘書長張治祥及市府團隊，逐一走訪市府州廳辦公室各單位，致贈新春開運小紅包及小禮品。（圖／新竹市政府提供）

▲邱臣遠代理市長率領秘書長張治祥及市府團隊，逐一走訪市府州廳辦公室各單位，致贈新春開運小紅包及小禮品。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新年新氣象！春節九天連假結束，今(3)日是蛇年新春開工的第一天，新竹市代理市長邱臣遠率領秘書長張治祥及市府團隊，逐一走訪市府州廳辦公室各單位，致贈新春開運小紅包及小禮品，並向辛苦工作的同仁表達感謝。今年邱代理市長特別前往竹市所屬一級機關衛生局、文化局、稅務局及環保局等，以及新設立二級機關，包括竹市青年發展中心、竹市長期照顧管理中心和竹市公園及觀光區設施維護管理中心。邱代理市長勉勵同仁在新的一年，繼續為市政努力打拼，感謝所有同仁在第一線的付出，並將持續秉持市長高虹安「幸福友善」的施政策略，打造安心健康的職場環境。

市府指出，市府致力推動「老幼共好」、「健康安心」、「幸福友善」、「青年活力」、「宜居永續」等十大施政策略，為進一步提升對市民之服務量能，透過組織改造，新成立竹市青年發展中心、竹市長期照顧管理中心、竹市公園及觀光區設施維護管理中心，以加強推動竹巿各項青年發展、長期照顧體系，以及公園、觀光設施專責維護等。

民政處表示，開工首日，邱代理市長與張秘書長向市府同仁致意後，隨即帶領團隊前往市議會，向議長許修睿、副議長余邦彥及議員們拜年。市府與議會肩負著推動竹市發展的共同責任，政策施行更需議會的支持與建議。期待新的一年，府會能緊密合作，推動更多符合市民需求的政策，讓城市發展更進一步。

人事處說明，針對基層勞工待遇，自114年起，軍公教人員調薪3%，市府也積極爭取市庫款進用的約用人員，按照同等比例調薪3%，以保障基層人員的合理薪資，讓同仁們在新春之際立即感受到好「薪」情！為照顧同仁身心健康，今年起市府也放寬年滿40歲同仁健康檢查補助的次數與金額，將原本每2年1次、補助1,500元的健康檢查，提升為每年補助1次、2,000元的健康檢查，進一步提升市府對員工的照顧。

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