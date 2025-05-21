打詐英雄頒獎典禮林熙蕾、關穎站台　5個月財損減少40億

▲5/20「打詐企業國家隊」舉行「打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮，除了企業大隊長常如山，包含警政署長張榮興、刑事局長周幼偉，10大「打詐之星」的林熙蕾及關穎等人皆共襄盛舉力挺出席。

圖、文／愛爾麗提供

昨5/20「打詐企業國家隊」舉行「打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮，企業代表與政界人士齊聚一堂，象徵全民對抗詐騙的決心。大隊長常如山與警政署長張榮興、刑事局長周幼偉等人共同舉起「正義之槌」，擊破象徵詐騙的圖騰，宣示將詐團逐出台灣的決心。

自去年12月啟動至今，全台詐騙案件數平均月減20%、財損更大幅減少40億，五個月內共查獲1,413個詐團、逮捕11,697人，成功攔阻近60億元金流，成果斐然。警政署並強調，反詐騙行動將持續進行，並強化與企業、媒體及民間的合作。典禮由唐從聖主持，並首映由壹蘋新聞網與十位藝人合作拍攝的打詐宣導影片，包括蕭敬騰、王心凌、Lulu、陳美鳳等呼籲民眾提高警覺。林熙蕾與關穎也到場分享親身經驗，提醒詐騙不分年齡、背景，務必小心應對陌生訊息與來電。

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多家投入反詐公益的企業也獲頒獎項，雲林縣警局更以優異查緝績效奪下全國非直轄市第一，台南市則居六都之冠。國防部前部長馮世寬親頒「特別貢獻獎」給常如山，並自曝曾差點受騙，感謝全民打詐英雄守護民眾安全。警政署另自4月起推動「百斬車手獎5萬行動」，鼓勵民眾檢舉詐騙車手，目前已有百人獲獎，成功阻詐金額突破6,600萬元，展現全民反詐的強大力量。