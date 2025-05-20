女詐富商50億超猛收藏遭法拍　LV化粧台、康康包...賣出106件精品

▲法務部長鄭銘謙(左)主槌拍賣詐騙案查扣精品，以40萬元賣出康康包並贈送拍定民眾玩偶紀念。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

行政執行署士林分署20日舉行年度最大的名牌精品拍賣會，推出148件詐欺嫌犯羅佩雯遭查扣的各式名牌包、公仔與鑽錶手勢，其中不乏限量款精品，吸引包括職業級收藏家以及民眾揪團到場競標，總計拍定拍定106標，變價金額為1407萬餘元，將交由台北地檢署保管，未來將發還受騙的被害人。

20日的專場拍賣會首標是被稱為「康康包」的愛馬仕粉色包包，由法務部長鄭銘謙親自主槌，起標價20萬元，不到5分鐘就競價到40萬元拍定賣出，現場有許多參與民眾是三兩成群，有人負責滑手機群組接收訊息，旁邊的則負責舉牌喊價，不時出現激烈的搶標場景。

▲民眾在拍賣會開始前詢問執行署人員了解拍賣物保存狀況。（圖／記者劉昌松攝）

最受矚目的LV夢幻化妝台以202萬元賣出，是拍賣會最高價，其次為彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔以162.8萬元賣出，「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒拍定價75萬元，市價近2000萬元的 DIOR鑽錶暨耳環套組因無人喊價而流標，總計全場148標有106標拍定，總拍定金額為1407萬餘元。

這批名牌精品是源自於女子羅佩雯涉嫌以投資機票、移民等幌子，詐騙臺雅集團前董事長沈鈺雄逾50億元案，台北地檢署檢察官郭盈君發動2次搜索並聲押羅女後，經羅女同意，將所查扣到的限量精品委託行政執行署士林分署進行變價拍賣。

▲士林執行分署長吳廣莉(左起)、北檢檢察長王俊力、主任檢察官鄧巧羚、檢察官郭盈君與李蕙如欣賞待拍精品。（圖／記者劉昌松攝）

拍賣開始前，法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力、行政執行署署長繆卓然及士林分署長吳廣莉等象徵性地「重擊雞蛋」、「拳擊手套揮拳」，象徵打擊看似無害、實則暗藏陷阱的詐騙雞蛋，宣示將持續整合檢察機關與行政執行機關力量，落實追贓，強力追討不法所得、積極返還被害人財產，展現政府守護民眾財產的決心。