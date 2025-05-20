詐團西門町發送「釣魚簡訊」拒捕衝撞　警鳴槍破窗拉下車

記者邱中岳／台北報導

北市警局刑事警察大隊偵7隊20日下午鎖定1名詐騙集團成員，該成員開著一輛貨車，上面載有攔截電信訊號發送釣魚簡訊的裝置，警方趁其在西門町停車使用手機時上前圍捕，嫌犯竟企圖倒車逃逸，導致3名警員受傷，警員當場對空鳴槍制止行為，並破窗將人拉下車。

警方調查，32歲的陳姓男子，20日下午開著小貨車在街上四處閒晃，殊不知已經遭到警方盯上，因為車上有1台專門攔截電信訊號發送釣魚簡訊的裝置，只要車子開到哪裡，釣魚簡訊就會透過基地台傳送給電信使用者。

▲陳男載著發送釣魚詐騙短訊的裝置在北市閒晃，遭警方鎖定當街逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方尾隨陳到西門町成都路上，發現陳將車子停靠路邊使用手機，警方擔心是否事跡敗露，陳在車上刪除手機內容，當場上前表明身分，陳拒絕配合下車受檢，直接將原本半開的車窗關上，倒車想要逃離現場。

3名警員當場遭撞傷，其餘警員見狀立刻對空鳴槍制止，隨即破窗將陳嫌拉下車，並在車斗上搜出攔截電信訊號發送釣魚簡訊的裝置，當場將陳以及相關證物都帶回偵訊，訊後將依詐欺罪嫌送辦。

▲警方在陳男的車上發現攔截電信訊號裝置，可以透過電信發送詐騙釣魚簡訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方呼籲民眾要提高警覺，接到不明來源的簡訊，尤其是涉及個人敏感資料之簡訊、網站，應謹慎對待，切勿輕易點擊不明連結或提供個人資料。警方也將持續加強對詐騙犯罪的查緝，並提醒民眾遠離詐騙，保護個人財產安全。