台中BMW猴吸3毒上路「高速撞死行人」　有逃亡可能延押2個月

▲台中一名白男去年毒駕撞死葉姓行人，被依殺人罪起訴，近日再延押2月。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市剛滿18歲的白姓男子去年毒駕撞死葉姓行人，被檢方查出14小時內吸食3種毒品，依殺人、毒駕致死起訴。白男本次羈押期將滿，地院認為白男否認殺人，事發當下有逃逸情況，且於偵查期間避重就輕、飾詞僥倖，裁定延長羈押2月。

白男沒有駕照，去年10月26日16時左右，駕駛一輛黑色BMW租賃車，先在桃園市殯儀館附近吸食K菸，隨即又駕車返回台中太平住家。隔（27）日凌晨5時許，在住家施用含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）之毒咖啡包、吸食喪屍煙彈，隨後再度駕車前往北屯區一處朋友家。

檢方調查，當天早上6、7點左右，白男在北屯區民俗公園附近與朋友「小黑」、「小順」在一塊，又再度吸毒，將喵喵毒咖啡包套水飲用。換算下來，白男在約莫14至15小時內，連續吸食K菸、毒咖啡包以及喪屍煙彈等3種毒品，且多次毒駕。

27日上午9時5分，白男駕車要返回太平區住家，沿著北屯路240巷直行，進入該巷弄與三光北一街108巷口時，疏於注意，撞擊靠邊行走的葉姓行人，導致葉彈撞上轎車擋風玻璃，葉倒臥地面後，白沒有停車，反而往前行駛，導致葉滾入車盤底下，身體遭輾壓、翻滾多次。

葉男被緊急送醫後，因而受有下肢多處挫傷、顏面部撕裂傷、口鼻出血、左上肢變形、雙側胸壁變形、全身多重創傷等重傷死亡。白男則在事發當下落跑，在北屯區太原路三段自撞號誌箱，被員警逮捕，查出他就是撞死人的BMW駕駛。

▲葉姓行人被白男駕車撞輾，傷重死亡，白男肇事後還逃逸。（圖／記者許權毅攝）



台中地檢署依殺人罪將白起訴後，白男只坦承殺人以外犯行，爭執主觀上是否有殺人不確定故意，但法官認為，白男於肇事後即駕車離開現場，有逃亡之事實，偵查時未如實陳述，並且避重就輕，考量白男少年時期所犯事件，雖有如期向少年保護官報到，但本案為國法法官參與審判案件，與其少年時所犯之審理程序及罪責，並非可相提並論，認定被告有逃亡規避審判之虞，裁定延押2個月。