高齡、癲癇駕車肇事惹議　黃偉哲：酒駕、毒駕危害更大

▲台南市長黃偉哲指出，相較於高齡或疾病患者駕車所造成的危害，他認為酒駕與毒駕威脅更大、肇事機率、頻率更大。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國內連續發生疑因高齡、癲癇患者駕車肇事，造成重大傷亡事件，引發社會大眾震驚討論，如何採取防制措施以減少意外發生，台南市長黃偉哲指出，相較於高齡或疾病患者駕車所造成的危害，酒駕與毒駕威脅更大，他尊重配合中央所採取的防制措施，但酒駕、毒駕更要落實嚴格取締，保障行車及人民生命安全。

黃偉哲市長指出，除了癲癇之外，過去常常有駕駛，不管是公車駕駛，或者是客運駕駛，或者是一般小客車的駕駛，他們因為開到一半心肌梗塞，或者是心血管疾病發作，然後就造成車輛失引發車禍，這些疾病來臨是毫無徵兆，而且很難預測的，或者是有些人因為睡眠不好，所以他覺得其實在危險駕駛這塊還是要做一次性的處理。

黃偉哲說，對於癲癇患者其實健保署那邊應該都有資料，因為他們會使用一些藥物，但因在2010年才開始說限制一些癲癇患者的他們駕駛換照，2010年以前持有合法駕照的這個癲癇駕駛，還是希望說主要以勸導為優先，希望他們對於駕駛車輛要做審慎處理。所以他認為對於癲癇駕駛的部分，還是呼籲用道德勸說，因為相信中央健保署這邊應該都會有他們的用藥紀錄，覺得還是以勸導為主。

黃哲指出，每一個駕駛他是不是有合格的駕駛狀況，我們需要去了解，包括他年紀是不是大了，反應就比較慢，包括他是不是有其他的一些罕見疾病，會造成他駕駛時的困擾，但是目前眼下最嚴重的，反而是酒駕、毒駕的問題，因為喝酒駕車這種情形蠻嚴重的，然後這個毒駕情形，因為毒品的使用也蠻嚴重。

黃偉哲說，對於這些人他們本身持有合法駕照，可是他們持有駕照之後的生活習慣，不管是吸食毒品或是喝酒，都造成他們不適合駕駛，這才是要努力的去做防範的，包括臨檢或藥檢。那另外對於這個所謂的年長者，我們是同意中央如果將來立法，把這個年長者的駕照更換作更嚴格、更嚴謹，而且頻率更高，如是不是應該把這個年齡下修到70歲，甚至往後往下延伸，這部分我們尊重中央的立法。至於所謂癲癇或罕見疾病的部分，是不是限制他們駕照這個部分，因在駕照是中央權限，地方部分市府只能夠加強針對中央立法的部分的加強查察。所以現在來講，他認為酒駕跟毒駕發生肇事的機率跟頻率係遠大於年紀跟藥品的。所以當務之急還是要先處理這個酒駕、毒駕問題，再考量是不是一併對高齡、服藥駕駛行為做處理。