蛙式奪金！97歲嬤世壯運「燦笑跑完200m」　網嘴角上揚：好可愛

▲阿嬤滿臉笑容。（圖／翻攝自YouTube／2025雙北世界壯年運動會 ）

記者曾筠淇／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會的賽事持續進行中，在「女子200公尺85歲、95歲」的決賽中，就有網友注意到，有位參賽的「台灣阿嬤」滿臉笑容，即便跑得比較慢一些，卻從未停下腳步，展現令人佩服的毅力。畫面曝光後，也引起網友討論。

女子200公尺85歲、95歲的決賽在19日舉行，正式開始之前，衣服有著台灣國旗的阿嬤就滿臉笑容，被點名到時，還笑眼舉手問說「我嗎？」接著又指了指自己耳朵，似乎在說自己聽不太清楚。

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▲阿嬤自始至終都沒有停下腳步。（圖／翻攝自YouTube／2025雙北世界壯年運動會 ）

比賽開始後，這名阿嬤雖然是參賽者中，跑得最慢的人，但她自始至終都沒有停下腳步，不斷的往終點邁進。快到終點時，她也帶著笑容加快腳步，但越過去後，似乎不知道自己已經完賽，所以又繼續往前跑，直到工作人員到她身邊提醒，她才瞇眼大笑。

這段比賽畫面曝光後，吸引不少網友討論，「最後那個燦笑好可愛啊」、「好可愛的阿嬤」、「她很享受比賽，讓人看了嘴角跟著上揚」、「看阿嬤笑也會跟著笑，可愛」、「真的被這些爺奶感動到」、「可愛到不行，阿嬤好厲害」。其中還有網友留意到，這位阿嬤參加的項目可不只有田徑。

▲97歲的唐成瑤奪金牌。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

事實上，這位阿嬤今年97歲，叫唐成瑤。她18日參與了女子50公尺蛙式（95+）賽事，且還以2分27秒40奪金，獲得滿場掌聲。她當時也滿臉笑容的說，「想不到年紀這麼大了，還能參加這麼盛大的國際比賽，真的很開心」。