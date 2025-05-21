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世壯運法國老將金牌遺失沙灘　瑞芳警「手刨熱沙」半小時尋回

▲世壯運法國老將金牌遺失 瑞芳警「手刨熱沙」神救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲世壯運法國選手獎牌遺失，瑞芳警「手刨熱沙」迅速找回。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

2025年世界壯年運動會帆船賽事於新北市貢寮區福隆海水浴場圓滿落幕，各國選手在激烈競技後留下珍貴回憶。然而頒獎典禮結束後卻發生插曲，一名71歲法國選手發現剛獲得的金牌不翼而飛，焦急向現場警方求助。瑞芳警分局迅速動員，最終在烈日沙灘中成功尋回獎牌，讓選手感動直呼：「謝謝台灣警察！」

昨（20日）下午，該名法國選手向現場員警報案，稱其金牌在頒獎後遺失。由於獎牌對選手意義重大，瑞芳警安維組組長蕭明宏立即調度8名警力分區搜索，並協調現場人力加強排查。福隆海水浴場沙灘範圍廣闊，加上強風揚沙增加搜尋難度，員警頂著高溫以手撥沙、地毯式排查，不放過任何角落。

瑞芳警雙溪分駐所警員俞憫苓憑藉細緻觀察，先向選手確認頒獎後的動線與停留位置，鎖定可能遺失區域。經30分鐘搜尋，俞員在一處沙灘發現微弱反光，撥開沙層後果然找到半掩的金牌。經選手確認無誤，這面代表榮耀的獎牌終於物歸原主，法國選手當場鬆了口氣，頻頻向警方致謝。

瑞芳警分局長李智源表示，雖是單純遺失案，但獎牌凝聚選手心血與回憶，能及時協助找回深具意義。該法國選手除與警員合影留念，更對台灣警方的專業與熱忱留下深刻印象。此次事件不僅展現世壯運的國際交流精神，也讓世界看見台灣辦賽的細緻服務與人情味。

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