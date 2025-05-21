中共最快2027侵台？　國安局：會跟國際友盟保持密切聯繫

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）近日指出，中共大規模軍力圍台已是排練，而非演習，表示中國正走在危險的道路上，美國將加強與盟友聯合對抗北京的能力；而外媒也點出，中共最快可能2027年入侵台灣。對此，國安局長蔡明彥21日表示，會持續關注跟評估最新狀況，會跟友好國際友盟保持密切聯繫，包括情報聯繫，掌握最即時狀態。

根據華爾街日報20日的報導，美國和20多個亞太盟友在夏威夷舉行的一次活動中，明確表示未來將透過分享情報、舉行軍事演習，以及確保指揮系統能夠協同作業。

帕帕羅（Samuel Paparo）表示，中國去年在一天之內，部署152艘軍艦、四分之三的兩棲部隊和數十個旅，在台海進行「侵略性演習」（aggressive maneuvers）。他認為，這是排練，不是演習。

該報導點出，中國最快可能在2027年入侵台灣。對此，國安局長蔡明彥21日表示，中共在區域內的軍事擴張動作，不僅為台海穩定帶來衝擊，對整體印太帶來危害，這也是為何國際友盟對台海情勢不斷關注。

蔡明彥說，印太司令部對台海情勢評估會持續關注跟評估最新狀況，會跟友好的國際友盟保持密切溝通，包括情報聯繫，掌握最即時狀態。