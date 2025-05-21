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賴清德周年演說未提兩岸　學者曝3大因素：美國是否做了些提醒

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德20日於總統府敞廳發表「520執政周年演說」，但演說全文未提「中國」二字，引起各界議論。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳點出「3大因素」，分別是美國態度、美中關係變化、賴總統可能打一個「虛實」戰術。他認為，會不會是美國做了些「提醒跟敲打」，畢竟川普重視美國利益，不想被動被拖入兩岸的局賽裡面。

鈕則勳接受節目《POP 大國民》專訪表示，就職週年講稿內容沒提到兩岸部分，可能有三個因素。第一「美國態度」。會不會是美國方面做了一些「提醒跟敲打」，因為美國最在乎自己國家利益，所以對於兩岸的立場希望「有點緊張、又不太緊張」，如果今天太衝的話，美國可能不開心。

鈕則勳認為，兩岸之間若有點緊張，可以賣軍火給台灣，而對美國來說，又可以用台灣做為一張牌，來牽制對岸。所以，美國最在乎的是，千萬別搞出兩岸衝突，硬把我拉進局面，因為會很為難，畢竟川普會比歷任美國總統，更重視美國利益，而不想被動被拖入兩岸的局賽裡面。

第二「美中關係變化」。鈕則勳分析，賴總統過去兩岸論述上衝太兇，但現在關稅議題中，美中關係在某種程度上獲得改善，如此一來，台灣會不會進退失據？畢竟，總不能跟美、中兩方同時開戰，沒本錢硬碰硬。

鈕則勳說，所以，賴清德就不在演講內容做主動論述，反倒在專訪上，像網紅訪問、櫻井翔節目，再來被動回應兩岸問題。

第三「賴總統可能打一個『虛實』戰術」。鈕則勳指出，譬如賴清德過去有衝的策略，像是境外敵對勢力、新兩國論、賴十七條等，而在近期網紅節目上，拋出「併購說」，所以讓大家覺得，賴總統到底在唱哪一齣？包括對岸也會有這樣的想法，可能會讓人覺得「轉變也太大」。

鈕則勳說，賴清德透過虛實並進的策略，與對岸做一個騷擾戰，讓對方看不出來，而到底哪一個論述才是真的？就有懸念。

談到「賴清德在各大民調所呈現的情況」，鈕則勳認為，從各大民調來看，整個趨勢，滿意跟不滿意幾乎是「五五波」態勢，若要說政績部分，並沒有太明顯，原因出在大罷免的議題顯著性太高，如此一來就會把其他政績亮點，罩住看不見。

最後，鈕則勳強調，換言之，大罷免算是一個雙面刃，對綠營的操作來說，可能會士氣大振，但對施政來說，應該更著眼中間選民。

▼日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲▼日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

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