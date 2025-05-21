被川普怒嗆「吃下關稅」　最大零售商沃爾瑪回應了

▲沃爾瑪（Walmart）宣布即將漲價，原因包括川普關稅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普、零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）本周針對政府關稅的影響展開激烈交鋒。此前，該公司宣布即將漲價，引起了這名共和黨領袖的怒火。

川普17日在社群媒體發文表示，沃爾瑪去年賺了10億美元，「應該與中國共同承擔關稅成本，而不是讓客戶買單」，並且把漲價歸咎於他的關稅。川普甚至直接命令沃爾瑪「吃下關稅」，「我會密切關注，你的顧客們也會！！！」

對此，沃爾瑪發言人彭寧頓（Joe Pennington）20日向《今日美國》發布聲明，「我們一直努力把價格盡可能保持在低點，而我們不會停止這麼做。考慮到零售利潤微薄的現實，我們盡可能長時間地把價格保持在低點。」

沃爾瑪財務長雷尼（John David Rainey）先前指出，雖然公司致力維持低價，但無法完全吸收關稅帶來的成本增加，部分商品價格可能調漲。他15日接受CNBC採訪時也說，關稅「對所有零售商與供應商都相當具有挑戰性，我們當然擔心，消費者也會感覺到一些。」

▲川普堅稱各國應該支付關稅成本。（圖／路透）



沃爾瑪是世上最大零售商，由於川普關稅的不確定性，也成為最新一間選擇不發布第2季利潤預測報告，並且警告可能漲價的零售商行列。該公司近期已經宣布，將在未來幾周調漲部分商品價格，包括食品、玩具、電子產品、嬰兒用品、運動鞋等日常用品，因為這些幾乎都是中國製造。

儘管川普堅稱，應該由其他國家支付關稅成本，但許多經濟學家都表示，進口外國商品的美國企業才要支付關稅，並且通常會把成本轉嫁給消費者，以維持利潤。