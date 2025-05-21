張亞中宣示再戰國民黨主席選舉　「救黨、救國、救兩岸」

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選預料將於大罷免投票後舉行，至少要等到9月後才會登場，孫文學校總校長張亞中今（21日）一早突然發布採訪通知，表態將再次參選國民黨主席，「讓我們以破釜沈舟的決心、背水一戰的勇氣、力挽狂瀾的力量，再次攜手救黨、救國、救兩岸」，預告周四將正式召開記者會提出四項「政治承諾」。

張亞中2021年曾投入國民黨黨魁選舉，拿下60631票，在深藍裡的影響力不容小覷。此次再投入國民黨主席選舉也其實有跡可循，張亞中日前才在臉書上回想四年前的選舉，「是一群志同道合者並肩奮戰、不曾放棄的共同記憶」，當時卻因《政治獻金法》的現行法規不適用於黨主席選舉，捐款無法享有抵稅資格。為此他特別於國泰世華銀行開立專屬帳戶作為募款專戶，並委請律師擔任公證人，公開透明地處理所有收支。

張亞中指出，根據帳務記錄，自2021年3月19日至9月22日止，共計收到捐款新台幣353萬9093元。其中20萬元用於領取報名表費；300萬元繳納報名費；剩餘的33萬9093元則用於文宣印製、場地租借、志工物資等選舉相關支出。而因為選務龐大，部分經費尚不足之處，乃由他本人賣書籌資與自行負擔。

張亞中說，由於捐款是透過銀行轉帳，銀行帳簿僅顯示捐款人姓名，並無地址或聯絡方式；且因「匯款收據即可為捐款憑證」，因此參選辦公室未再另行提供紙本證明。當時國民黨中央曾承諾，選後將統一結算參選人報名費與支出情況，若有剩餘，將平均退還。然而，選舉結束後，黨中央並未實際執行此項結算，也未進行退款。

張亞中強調，這份報告不僅是責任的延續，更是一份對每一位支持者的感恩回應。「我深知，當時每一筆捐款，背後承載的都是一份沉甸甸的信任與期待。今日再次公開，既是感謝，也是承諾。」

張亞中認為，面對當前國政日益動盪、兩岸局勢更加險峻，我們的責任更加沉重，「我誠摯希望，這份過往的努力不會成為過去式，而是我們堅持理想、持續前行的起點。」讓我們繼續團結，不懼艱難，不忘初心，為「救黨、救國、救兩岸」的使命，再次攜手出發。