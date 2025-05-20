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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／雙北藍委區域聯防反罷免　選前黃金周造勢邀「盧韓蔣」助陣

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，立法院長韓國瑜率黨籍立委上台。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨426凱道集會，立法院長韓國瑜率黨籍立委上台。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨於罷免戰中一路遭民進黨壓著打，據藍營所做多份內參民調顯示，雙北中包括新北市葉元之、台北市王鴻薇、李彥秀和徐巧芯等人始終在「一級警戒區」，將是最後階段藍營全力護盤焦點。今（20日）中午由戰鬥藍發起人趙少康、前台北市長郝龍斌召集雙北11位立委舉行內部便當會，商討「區域聯防」等反罷免策略，除了選前之夜、黃金周將在雙北各辦一場大造勢，預計邀請「漢子、燕子、禿子」合體展現團結，更將啟動聯合車掃深入巷弄宣傳反罷免。

全台大罷免二階連署步入尾聲，公民團體已完成28名國民黨立委的二階送件，目標上看30席，進到第三階段的投票。而依照《選罷法》規定，罷免案需要在40天內完成查對，若需要補件，罷免團體須在10天內補交。當中選會宣布罷免案成立後，投票將於20至60天內舉行。最快在7月中上旬，首波罷免投票將正式展開，若罷免案成功，補選有望於9月底或10月初舉行。

即便藍營對於三階投票持審慎樂觀態度，426凱道集結後，內參民調顯示反對罷免的支持度比支持罷免高出10至15個百分點，但雙北藍委是這次「海嘯第一排」，王鴻薇、徐巧芯始終在危險名單內、仇恨值相當高，被視為特別遭到罷免團體與綠營鎖定的重點。藍委們積極回防地方，當務之急就是如何在最後階段炒熱藍營支持者的「危機感」，打出政績牌、催出高的投票率。

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，國民黨立委羅智強(左)與徐巧芯(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲雙北立委啟動聯合造勢策略反罷免。（圖／記者李毓康攝）

據掌握，戰鬥藍發起人趙少康、前台北市長郝龍斌今日中午召集雙北11位立委舉行內部便當會，商討如何反罷免，鎖定聯合造勢、互相拉抬等團結策略。與會人士透露，立委們在會議中強調地方組織戰的重要性，除了要自己勤跑基層、多握幾雙手之外，更要發揮動員能量，整合跨鄉鎮區志工共同掃街、辦活動宣傳反罷免，立委們之間相互串聯拜訪市場、巷弄，打團體戰展現團結力量，讓選民了解罷免戰中藍委們「命懸一線」，務必出門投下不同意罷免票。

據悉，會中規劃11位雙北藍委主打「區域聯防」，除了選前之夜，投票前黃金周會在新北、台北各辦一場大造勢之外，聯合車掃也即將啟動，與黨中央、地方首長相互支援，預計邀請台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等國民黨母雞助陣，強打政績牌，其中更包括立法院長韓國瑜，不僅穩固藍營基本盤、凝聚黨內士氣，進一步擴大輿論關注度，提升活動的政治效應，為受罷免挑戰的立委注入最後的強心針，向支持者傳達「團結一致、堅守陣線」的決心。

一名北市立委表示，自己從一開始就做好進入三階投票的準備，早在兩個月前就忙著走「陸戰」挨家挨戶拜訪發送政見文宣，一有空檔就是回防選區，提醒支持者一定要出門投不同意，反罷免不是待在家抗議，而是出門給民進黨教訓，否則罵得震天響也是徒勞；該立委表示，儘管反對罷免的支持度高於支持罷免，但關鍵仍在於投票率還有上升空間，據藍營的內部民調顯示，反對罷免的藍營支持者中只有50%會出門投票，而支持罷免的綠營支持者則有高達80%願意投票，若稍有不慎，國會多數黨不是沒有被翻轉的可能。

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