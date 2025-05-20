快訊／國民黨團提案58位贊同！　「立院延會至7／31」表決通過

▲立法院院會表決延長開會到7月底。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（20日）處理國民黨團提案，延長立法院第11屆第3會期至114年7月31日。廣泛討論階段朝野交鋒，綠營質疑藍營為躲司法因此想延長開會，藍白則指綠想放假、當薪水小偷。最終結果出席委員107位、贊成58位、反對49位，該案通過。

國民黨提案內文指出，「針對第11屆第3會期建請延長會期114年7月31日止。是否有當？請公決案。」。

綠委林月琴提到，國民黨不是比較認真，他們是要把立法院變成政治秀場，就是要轉移大罷免的焦點，他們不在乎民主價值，他們想要綁架政府，逼著行政機關一起加班，利用會期把公務人員當助理使喚，他們就是要把國會變成鬥爭中心，這一年半只看到他們在搞破壞，他們只是在表演，不是在審議，他們拒絕國會亂政。

藍委王鴻薇說，民進黨在這會期的院會足足癱瘓了６天會議，沒有辦法開會，美國對等關稅有三個月的緩衝期，要7月才知道對等關稅稅率，但是民進黨的立委要放假，另外剴剴案，讓國人痛心疾首，國民黨希望可以修改刑法，但是民進黨立委他們仍然說要放假，居住正義正在緊鑼密鼓修法當中，讓很多年輕夫婦可以優先入住社宅，但是民進黨說要放假，民進黨只有黨意沒有民意。

