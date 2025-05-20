朱立倫籲賴清德赴立院國情報告　綠：藍白當時嗆總統沒資格去

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

賴清德總統今（20日）發表就職一周年談話時提到，將指示國安團隊著手向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨主席朱立倫回應，全民期待是由賴總統親自召集國安簡報，總統也應親赴立法院說明國政，這是賴清德過去一年尚未兌現的承諾。對此，民進黨回應，賴清德早已一再強調他願意在合乎憲法規定下，赴立院做國情報告，怎奈藍白去年要政治操作一問一答的方式，被宣告違憲，還反嗆總統「沒有資格到中華民國國會玷汙民主殿堂」、「過場作秀」，現在重提國情報告，不僅自我打臉，更顯示國民黨又想操作政治鬥爭。

針對朱立倫要求賴清德赴立院進行國情報告。民進黨發言人戴瑋姍表示，總統始終願意在合憲前提下赴立院國情報告，反倒是藍白之前悍拒總統到國會，朱立倫的要求是自相矛盾，建議朱立倫馬上連絡韓國瑜、傅崐萁、黃國昌，面對國家當前挑戰，應放下成見與對立，積極參與國安簡報，團結對外才能讓國家穩健前行。

戴瑋姍表示，現在的朱立倫跟國民黨如同一群陷入迷宮的無頭蒼蠅，沒有方向，不斷提出自打臉的荒謬提案。

戴瑋姍強調，賴清德早已一再強調他願意在合乎憲法規定下，赴立院做國情報告。怎奈藍白去年要政治操作一問一答的方式，被憲法法庭宣判違憲，國民黨與民眾黨不思檢討，當時反而惱羞成怒批總統「沒有資格到中華民國國會玷汙民主殿堂」、「過場作秀」，拒絕讓總統到國會報告。朱立倫現在重提國情報告，不僅自我打臉，更顯示國民黨只是又想趁此機會操作政治鬥爭。

戴瑋姍表示，國民黨近期的混亂不只如此，從蔣萬安的倒閣說、到後來發起的罷免賴清德，完全不處理自身核心問題，只剩無止盡的鬥爭及口號。但在此情況下，總統仍再次展現誠意，邀請在野領袖進行國安簡報，對於當今台灣面對的國際局勢，讓朝野政黨基於相同基礎事實，進行意見交流。但是朱立倫面對總統所遞出的橄欖枝，卻不願給出正面回應，朱立倫一再作繭自縛，只會繼續弱化自己的政治地位。

戴瑋姍指出，朱立倫對於賴清德總統無需「隨時等電話」，建議朱立倫只要願意，隨時可以拿起電話打給韓國瑜、打給傅崐萁、打給黃國昌，立即放下心魔，終結國會亂象，別再扯政府後腿，積極參與國安簡報，團結一致對外，才是人民所樂見的。