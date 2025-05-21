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社會 社會焦點 保障人權

3人遭78歲翁撞死　律師建議家屬快做1事

記者陳俊宏／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子開車暴衝，釀3死12傷悲劇，造成2名三峽國中女學生、1名要接小孩放學的40歲洪姓女騎士不幸身亡。對此，律師蘇家宏建議家屬做5件事，像是擔心被告脫產，應盡早聲請「假扣押」，鎖住肇事者名下的資產。

▼肇事者余男（左）手抱鮮花，曾獲「模範父親」殊榮。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三峽暴衝奪3命！肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時為人。（圖／記者陳以昇翻攝）

蘇家宏在臉書說，一個孩子養了10多年，愛了10多年，也期盼未來孩子的人生很美好，好像我們的生命也無限延伸，但就在這一瞬間，生命就消逝了，父母的生命也嚴重崩落，這樣的痛苦是怎麼樣的賠償或多少時間，都沒有辦法給父母公道的。

蘇家宏指出，生命這堂課真的很難！人的生命無價，我們也無法讓時光倒流，讓這樣的遺憾不發生，這種時候要做的事情很多，而法律是其中一種必須：

1、受害人可先請求車輛強制責任險的給付。

2、針對每一個不同狀況的受害人，向78歲的駕駛人求償。

3、聲請假扣押，避免被告脫產

一旦發生重大車禍，擔心被告脫產，應盡早聲請「假扣押」，鎖住肇事者名下的資產，避免資產被轉移脫產。

4、提起刑事告訴，施以實質壓力

除了民事賠償，可同步提起刑事告訴，讓對方面臨坐牢等刑責上的心理壓力。

5、透過法院進行調解

民事與刑事之外，也可走調解程序，有時更能促使對方家屬出面，從家族層面給予實質賠償與和解。

蘇家宏表示，若這位78歲的駕駛人過世，只能就他名下的財產求償，不能跟他的兒女或太太名下的財產取償；希望駕駛人能夠清醒，釐清事故的原因，也坦然面對所發生的憾事，全力賠償每位被害人或家屬。

余男19日肇事後，從車裡被救出時還有意識，對醫護人員說了句「不記得了」，就陷入昏迷，目前在加護病房急救中，未脫離險境，經抽血檢驗，酒測值為零。警方在車內也未發現可疑藥物或毒品，目前排除酒駕、毒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

▼余男駕駛的車輛車頭嚴重毀損，可見撞擊力道之大。（圖／民眾提供）

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

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