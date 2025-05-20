存股族5大節稅關鍵！　律師曝：比同級收入主管少繳2萬稅

▲報稅季。（圖／記者劉維榛攝）



張靖榕／綜合報導

報稅季來臨，民眾關心如何善用節稅策略，讓手中資金更有效運用。律師蘇家宏提醒，對於存股族來說，透過妥善規劃股利、海外投資與借券等操作，不僅能享有現金收益，也是一門精緻的節稅藝術，若股利採合併計稅，可享8.5％抵減稅額。每節省的一塊錢稅金，都是實實在在入袋的利潤。

蘇家宏指出，存股族有五大節稅策略，其中以股利合併計稅的8.5%稅額抵減最為關鍵。他舉例，一名年薪70萬元的單身安親班老師，靠存股每年領取20萬元股利，合計所得90萬元。該案例在扣除免稅額、標準扣除額與薪資扣除額後，淨所得約為45.4萬元，落在5%稅率級距，應繳稅額約為22,700元，經8.5%稅額抵減最高可抵掉17,000元，最終僅需繳納5,700元，遠低於單純年薪90萬元的主管所繳納稅額，節稅效果明顯。

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他強調，適用5%稅率的小資族，以股利合併計稅最為划算。但若個人所得稅率落在30%、40%，則建議考慮採取股利分離課稅制度，適用單一28%稅率，可試算後再擇優報稅。

另一節稅重點則是海外投資。蘇家宏提醒，包含KY股（註冊地在海外但於台灣上市）或海外基金，只要海外收入未達100萬元者免申報，就算超過100萬元，若基本所得額未超過750萬元，也無需繳納基本稅額。只有超過750萬元的部分才須以20%稅率課徵基本稅額。

此外，若能避開配發股利期間，選擇於除息前賣出、之後填息前買回，也能達到節稅效果。但他提醒，需留意買賣成本與填息時點，否則可能「節稅沒節成，反倒賠價差」。

最後，「借券」亦是一項容易被忽略的節稅途徑。蘇家宏說，若股票出借期間碰上除權息，投資人不會收到股利，而是獲得「權益補償金」，此筆補償金視為租賃所得，將列入其他所得類別，稅負結構與現金股利不同，對部分納稅人來說更具節稅彈性。