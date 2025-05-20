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瑪利亞青年克服腦麻開啟創作夢　奧運金牌李洋現身力挺珍奶襪

▲瑪利亞青年克服腦麻開啟創作夢　奧運金牌李洋現身力挺珍奶襪。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲瑪利亞青年克服腦麻開啟創作夢，奧運金牌李洋現身力挺珍奶襪。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

瑪利亞基金會的社會企業「Merry Young快樂襪」，今年成立滿五周年，至今已賣出32萬雙快樂襪，今年特地邀請羽球男神李洋擔任年度品牌大使；今天520，李洋前往快樂襪子店，擔任一日體育老師，為瑪利亞青年開設「甜人三項」體育課。

瑪利亞表示，今年再度與世界珍珠奶茶發源地春水堂攜手推出「珍珠奶茶快樂襪」聯名禮盒，而珍奶襪創作者花子，出生時因腦性麻痺，造成中度智能障礙及右半身肢體障礙，步行已很吃力，更遑論奔跑，上體育課，成為花子可望不可及的夢。

▲瑪利亞青年克服腦麻開啟創作夢　奧運金牌李洋現身力挺珍奶襪。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲珍奶襪創作者花子克服腦性麻痺，帶來的智能障礙及右半身肢體障礙，但仍不放棄，畫出的珍奶圖成為珍珠奶茶禮盒的主圖案。（圖／記者游瓊華翻攝）

瑪利亞基金會透露，高職畢業的花子，因自身障礙求職四處碰壁，在「家裡蹲」整整八年後，進入瑪利亞經營的台中市愛心家園，接受技能養成訓練十年，還受到瑪利亞支持，畫出的珍奶圖成為珍珠奶茶禮盒的主圖案，讓她對自己的繪畫更有自信了。

李洋表示，花子不斷突破、解鎖自己成就的奮鬥歷程，與他一貫的座右銘「只要不放棄，就有無限可能」不謀而合。瑪利亞青年藉由快樂襪的創作，讓他看到每個人都可以透過努力來創造自己的價值，將夢想與希望傳達給世界。

春水堂協理劉彥伶表示，瑪利亞青年雖然學習速度較慢，卻能堅持自己的節奏，這份穩定與專注，呼應春水堂長年奉行的「慢慢來比較快」精神；今年以瑪利亞青年手繪創作的珍奶襪，結合春水堂首度推出的「熟成厚奶茶包」，推出別具意義的珍珠奶茶聯名禮盒，邀請大眾一同以行動支持公益。

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