「金牌出擊 · 詐騙止步」　台中警聯手李洋打詐快狠準

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第四分局為強化全民防詐意識，25日攜手消防、獄政、司法等跨機關盟軍，共同舉辦「金牌出擊 · 詐騙止步」羽球聯誼賽，並請來奧運羽球金牌李洋到場助陣，李洋在球場上以拚戰不懈、眼明手快著稱，顯示警方打詐「快、狠、準」的態度。

▲▼台中警察局第四分局聯手奧運金牌國手李洋（右2），宣導快狠準防詐。（圖／警方提供，下同）

首先登場的「快打165專線」羽球九宮格，隊員與李洋輪番上場，李洋擊中的瞬間歡聲雷動，接著是「雙打反詐挑戰賽」，將防詐觀念巧妙融入競賽規則中，不僅寓教於樂，更讓參賽者在運動中強化辨識詐騙手法的能力，真正做到「打詐如雙打默契，你我聯手不受騙」。

李洋表示，面對真假難辨的詐騙陷阱，我們要像在場上對抗對手一樣，先冷靜判斷（快）、果斷拒絕（狠）、詳查求證（準），謹記反詐騙三不原則，不聽、不信、不匯款，如同他常說的「球來就殺」，遇到可疑來電與訊息，要「詐來就擋」，不讓騙徒有可乘之機，必要時撥打110、165反詐專線，才能守護自身及家人的財產安全。

分局長陳祥麟表示，現今「假投資詐騙」名列財產損失第一，許多人因一時貪念陷入高額詐騙，謹記沒有一夜致富的捷徑，唯有一步一腳印，才能走得長遠、踏實。此外，若民眾主動檢舉且經查證屬實，可獲5萬元獎金，第四分局官方粉絲專頁也有舉辦李洋親筆簽名球衣抽獎，邀請全民一同加入反詐行列，以實際行動守護社會。