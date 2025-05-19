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今午後3地防局部大雨　周末鋒面通過水氣增加

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

昨天鋒面及午後對流影響，花蓮縣秀林鄉最大日累積雨量達165.5毫米。中央氣象署預報員李名翔表示，今天午後對流影響，大台北地區、宜蘭及花蓮山區仍有局部大雨，周五前花東地區及恆春半島整天也不定時都有短暫陣雨。周末鋒面接近並通過，水氣增多，北部及宜蘭有短暫陣雨或雷雨。

李名翔指出，周五前花東地區及恆春半島不定時都有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後受對流影響，大台北、宜花地區及各地山區有雷陣雨，尤其山區要留意較大雨勢；另外，今天大台北地區、宜蘭及花蓮山區也有局部大雨，周四午後大台北及各地山區也有局部大雨，但相較於昨天沒有這麼劇烈。

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他表示，昨天鋒面及午後對流影響，大台北及花東地區午後有明顯雨勢，最大日累積雨量在花蓮縣秀林鄉達165.5毫米；最大時雨量在新北市平溪83毫米，花蓮縣秀林鄉也有81.5毫米；最大3小時累積雨量在花蓮縣秀林鄉154.5毫米。

李名翔指出，周六白天鋒面接近，雲量增多，午後北部、宜花地區及各地山區有雷陣雨。周六晚間到周日鋒面通過，北部及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後南部、花東地區及其他山區有雷陣雨。

溫度方面，他表示，周六前各地還是高溫天氣，西半部約33至35度，東半部30至33度。周日鋒面通過，微弱東北風下來，北部略為降溫，但高溫仍有28至29度，中南部影響不大。 另外，他也說，今晚到明天上午金門及馬祖有霧或低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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