午後雷雨連5炸！北東山區防雨彈　下週鋒面殺來再變天

▲未來一周天氣預報。（圖／中央氣象署提供）



記者楊庭蒝／綜合報導

今（18日）晚間花蓮與台東地區持續有大雷雨發生，局部地區可能伴隨短延時強降雨。中央氣象署指出，預計明（19）日起至周五（23日），台灣各地將維持典型初夏型態的天氣，天氣整體悶熱，午後雷陣雨頻繁，需注意瞬間強降雨及劇烈天氣的發生。

中央氣象署表示，未來數日，各地白天普遍為多雲到晴，僅清晨至上午西半部沿海有零星降雨機會，花東地區與恆春半島則偶有局部短暫陣雨。午後時段，大台北、東北部、東部及全台各地山區雷陣雨機率偏高，山區並可能出現局部較大雨勢，請民眾外出攜帶雨具備用，並避開山區或易淹水區域。氣溫方面，各地高溫普遍落在31至35度之間，其中中南部近山區甚至可達36度以上，外出請加強防曬並注意補水防中暑；各地低溫介於23至26度之間。

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中央氣象署提醒，週末期間受鋒面靠近影響，24日白天起降雨範圍略為擴大，北部、東北部、東部及山區午後易有雷陣雨；24日晚間至25日，鋒面進一步影響北台灣地區，天氣將轉為局部短暫陣雨，氣溫略降，較過去幾日舒適。高溫方面，北台灣可能降至28～29度，與本週前段相比明顯下降；但受風向影響，東南部氣溫反而可能偏高。中南部及東部地區天氣依舊多雲，午後有局部短暫雷陣雨，請持續留意天氣變化。