企業善心再出擊！　捐445萬元救護車給麻豆消防分隊

▲台南麻豆消防分隊獲世堃塑膠企業捐贈新式救護車，由消防局長李明峯代表接收，強化地方緊急救護能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局麻豆分隊20日獲得在地企業「世堃塑膠股份有限公司」捐贈一台總價值445萬元的全新救護車，這台配備高階急救設備的救護車，將大幅提升麻豆地區緊急救護量能，捐贈儀式於第二救災救護大隊麻豆分隊舉行，由消防局長李明峯代表接受，現場氣氛溫馨感人。

這份捐贈的起點，來自董事長林璋賦的個人經歷。其家人曾因突發身體不適緊急送醫，麻豆消防分隊當時即時趕抵現場，以迅速又溫暖的專業服務讓林董事長深受感動，進而決定捐贈救護車作為回饋。林璋賦表示：「希望能拋磚引玉，鼓勵更多企業投入公益，讓愛在社區持續流轉。」

世堃塑膠自1986年創立以來深耕地方，自2011年起已陸續捐贈6台救護車予麻豆消防分隊，長期善舉備受肯定。市長黃偉哲致謝指出，此車加入服務行列將有效縮短救護到達時間，搶救更多寶貴生命。李明峯局長則強調，救護車不只是工具，更是守護市民的生命線，企業的善舉讓前線消防人員倍感鼓舞。

消防局表示，今日除舉行捐贈儀式外，也結合麻豆防火婦宣隊等單位進行「心肺復甦術（CPR）」、「腦中風FAST口訣」與「高溫熱急症處置」等宣導，呼籲民眾珍惜救護資源、建立正確緊急應變知識，共同打造更安全的在地環境。