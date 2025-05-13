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「家叼底嘉」就博會登場！　嘉藥攜百家企業徵才就業有解方

▲嘉南藥理大學舉辦「家叼底嘉」就業博覽會，邀請百家企業參與徵才，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學舉辦「家叼底嘉」就業博覽會，邀請百家企業參與徵才，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著畢業季腳步接近，嘉南藥理大學13日在校內大禮堂舉辦「家叼底嘉」校園徵才就業博覽會，號召來自醫療、科技、社福、餐飲及公部門等超過百家知名企業參與，釋出近千個職缺，現場履歷健診、職涯諮詢與企業說明會接連登場，現場氣氛熱絡，為應屆畢業生與僑外生打造多元職涯出路。

▲嘉南藥理大學舉辦「家叼底嘉」就業博覽會，邀請百家企業參與徵才，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

此次活動由研究發展處與國際暨兩岸事務處攜手策劃，除設定履歷健診及職涯諮詢攤位，也特別為僑外生提供留台就業諮詢與評點制試算服務，協助掌握就業門檻與流程。現場同步舉辦多場職場講座，邀請業界達人分享求職技巧與產業趨勢，吸引大批學生駐足聆聽，現場更有企業直接進行初步面試與錄取媒合，展現徵才誠意。

▲嘉南藥理大學舉辦「家叼底嘉」就業博覽會，邀請百家企業參與徵才，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

嘉藥今年首度迎來新南向國際專班學生畢業，活動主題「家叼底嘉」也呼應「家就是嘉藥」的理念，象徵校方如家庭般陪伴學生走過學習歷程，並作為踏入職場的堅實後盾。現場不乏具備聘用外籍人士資格的企業主動接洽國際生，促進國際人才在台到位就業。

▲嘉南藥理大學舉辦「家叼底嘉」就業博覽會，邀請百家企業參與徵才，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

嘉南藥理大學校長張翊峰指出，面對產業轉型與人才荒的雙重挑戰，校園職涯媒合平台角色日益重要，藉由教育部「大專校院外籍生留台就業輔導專業化試辦計畫」挹注，讓企業更認識嘉藥人才，也提供國際學生留台契機。未來學校將持續強化在地就業與國際鏈結，協助每位嘉藥學子找到屬於自己的職涯舞台。

▲嘉南藥理大學舉辦「家叼底嘉」就業博覽會，邀請百家企業參與徵才，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

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