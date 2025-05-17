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單親爸機車載子出車禍「雙雙骨折」　生活陷困頓枋寮警送暖

▲枋寮警分局員警捐款、募款助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局員警捐款、募款助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東靠打臨工為生的周姓男子，騎機車接送小孩途中發生車禍，兩人身上多處骨折，生活陷入困難，枋寮警分局員警得知，自掏腰包並發動募款，冀望幫助周家暫度難關。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超日前由枋寮鄉代表林輝星得知，枋寮鄉周姓子原本是一位單親爸爸，於4月中旬騎機車接送小孩路途中不幸發生車禍，導致2人全身多處骨折住院多日休養，平時周先生打零工維生，經濟狀況不佳，如今須面對大筆醫療費用，使本就艱困的生活更是雪上加霜。

員警得知，便與民間善心團體「部落心」成員張嘉芸、尤秀卿、陳詰文、林輝星、林沐軒、林姿儀、鄭明賢、席家文、廖菼瑉、廖輝煌、張玉貞、孫玉娟、詹健聖、陳丁士、彭祐民、潘美秀、吳金泉、林明風、郭杏蘭、林冠吟、黃于倢、呂秀勸、鄭雅芬、方智民、林琮緯、鄭石井、楊美娟、許展榮、黃鈴雅、王素蘭、余素貞、蔡慶銘、王怡仁、周信宏、呂玉田、林淑娟、柳采婕、蔡妙珍、劉棋煥、李花蕾、郭榮元、林嘉玲、林玟鈴、李喬伃、余東明、蘇幸玲、余芳儀、余瑞豊、余羿諠、林劉愛、陳建和、孫梅芳、林素珍、邱國諺及本所同仁共同集資新臺幣6萬3千元捐助善款，期盼能幫助周男一家度過眼前難關。

分局長盧恒隆表示，社會上有許多弱勢家庭需要協助，歸崇所所長與同仁發揮同理心，義不容辭伸出援手，深值肯定與學習。

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