列賴總統就職週年「10大跳票政見」　國民黨：綠共獨裁的真面目

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德今（20日）就職滿一週年，國民黨痛批賴清德上任一年，政見全數跳票，反映的不是治理能力，而是民進黨綠色威權的真面目，一個打著民主旗號實行獨裁控制的綠共政權，並列出關稅戰失守、能源政策錯誤等十大跳票。

國民黨列出的十大跳票包括，第一，關稅戰失守，台灣利益拱手讓人。面對關稅壓力與產業危機，毫無談判部署，台積電外移卻換不到實質利益，台幣升值、出口受創，政府卻只會甩鍋。第二，賴清德談併購台灣，綠共準備出售主權？賴清德竟稱「台灣像小公司，可談併購條件」。中華民國主權不是商品，更不是綠共政府可以拿來交易的籌碼。

第三，司法變打手，民主成空殼。司法獨立蕩然無存，動用檢調搜索在野黨、辦異議者，政治偵辦成常態，民主精神淪為空殼。第四，理性問政成空話，暴力封麥成日常。賴清德口口聲聲強調要「推動理性問政」、「落實程序正義」，然而國會內民進黨立委拒絕溝通，毫無理性。

第五，錯誤能源政策，讓人民用肺發電。標榜2050淨零轉型，卻關核三、開火力，發電一度高達96%靠火力發電，空污更加嚴重。政府補貼2000億仍無效，電價連三漲，民眾苦不堪言。第六，詐騙金額屢創新高，打詐全破功。「打詐國家隊」淪為口號，每月詐騙破萬件，財損破千億，政府花大錢宣傳，卻拿不出具體成效。

第七，預算年年增，血汗醫護卻苦撐。衛福部預算達3701億，卻無法改善醫護崩潰、急診超載，醫學會警告恐爆大規模離職，病患權益遭忽視。第八，賴清德政府淪覆議政府，民意不如黨意。宣稱優先處理朝野共識議題，實際上，卓榮泰卻成為史上覆議次數最多的行政院長，凡國會通過法案，民進黨就提覆議，罔顧民意。

第九，剴剴案震驚社會，民進黨政府卻屢屢卸責。剴剴案震撼社會，外界痛心疾首，而負責該案的民進黨不分區立委林月琴是外部督導，全黨卻選擇噤聲與切割。說好的關心弱勢與兒童權益，淪為政黨保位的工具。第十，賴清德的霸凌內閣欺負下屬，讓公帑淪小金庫。賴清德的霸凌內閣，從勞動部、衛福部、教育部等部會頻傳霸凌案件，甚至濫用勞工救命錢裝潢辦公室，開個人演唱會。