台南鐵路地下化隧道全線開挖完成！　文資難題克服通車再邁一步

▲台南鐵路地下化隧道全線順利完成開挖，鐵道局15日舉辦祈福典禮，象徵工程邁入新里程碑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市區鐵路地下化工程再迎重要進展，全線隧道開挖作業已於5月4日全面完成，交通部鐵道局南部工程分局並於15日下午3時舉行祈福典禮，象徵重大工程邁入全新階段，隧道結構施工同步進行，已陸續交付軌道、電車線與號誌等系統單位銜接作業，全案預計將於2026年底完工通車。

鐵道局指出，台南鐵路地下化工程歷經多項挑戰，其中東門陸橋段因挖掘時發現文資遺構，曾一度影響施工進度。經委請專業團隊進行完整調查與文資移置作業後，終於在2024年8月底完成相關程序，隨後施工團隊全力趲趕，最終在5月初完成最後一段隧道土方開挖，為全案工程注入強心針。

這項工程緊鄰現行鐵路營運路線，施工安全風險高，且用地受限、文資問題接連挑戰，施工團隊仍排除萬難完成階段性任務。後續將持續推動地下結構體及系統機電設施安裝，加速通車準備。

南部工程分局表示，整體工程規劃結合多元旅運與生活機能，未來將提升都市軌道效能，串聯通勤動線與觀光動脈，促進都市縫合與區域再生，帶動周邊生活環境與市容整體升級，為台南未來城市發展奠定堅實基礎。